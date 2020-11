Maradona antes de morir: "Fui muy feliz"

Diego Maradona murió hoy, a los 60 años. El diario Clarín le realizó la última entrevista antes de morir y allí contó algunas cosas que ahora toman otra dimensión. "Fui y soy muy feliz", dijo en esa entrevista.

En la misma nota explicó que la droga fue su gran karma, lo que le impidió brillar aún más. "Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz", dijo Diego Maradona en la nota.

En la misma entrevista, el periodista le dijo a Maradona que pida un deseo. "Mi deseo es que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso", fue el deseo de Maradona. "Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país. Ese es mi deseo, ver a los argentinos felices, con trabajo y comiendo todos los días", agregó.

La pandemia de coronavirus golpeó a maradona porque perdió seres queridos. "Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer", dijo sobre esa situación.