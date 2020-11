Dudas sobre la inscripción para el secundario y el calendario 2021

El Gobierno confirmó que las clases comienzan el 1 de marzo. Pero el resto del calendario escolar aún está en duda. Es decir, cuándo se inician las actividades, cómo y quiénes asistirán. Los que más incertidumbre tienen son los alumnos que cambian de nivel, sobre todo los que comienzan el secundario en 2021. Es que aún no hay fecha de inscripción para acceder a un banco en el sistema de gestión estatal.

La Dirección General de Escuelas aún está en proceso de elaboración del calendario escolar. Y aunque no hay repitencia este año y hubo promoción, no se ha organizado cómo será el traspaso de nivel y las inscripciones. El 2021 será complejo porque se piensa en un sistema que combine la presencialidad con las clases virtuales. Pero además buscarán nivelar los contenidos que no alcanzaron a profundizar este año por la pandemia con el cronograma normal. Esa complejidad es la que dificulta aún más la planificación.

Según informaron desde la DGE, esta semana se anunciará el cronograma de inscripción del nivel medio. En la primaria sí comenzarán las inscripciones desde hoy, 25 de noviembre, para los niños que en 2021 pasan a primer grado. El proceso es escalonado según la situación de cada alumno.

En ambos niveles el Estado garantiza acceso a bancos. El problema es la organización. Aún no está claro cuál será la demanda sobre el sistema de gestión público. En otras crisis hubo muchos alumnos que dejaron las escuelas privadas por las dificultades económicas para pagar los aranceles y, en consecuencia, aumentó la cantidad de aspirantes en las escuelas públicas.

Adecuados

Antes de comenzar el ciclo lectivo el Gobierno debe resolver problemas estructurales para permitir la reapertura. Y tienen que ver con la infraestructura y la logística.

El sistema de transporte, por ejemplo, será clave. Es que requerirá que se ajusten las frecuencias para que haya más disponibilidad en horario escolar (por el distanciamiento serán necesarios más colectivos con menos pasajeros). La intención del Gobierno es mejorar la distribución de las frecuencias para evitar un aumento de costos. Según explicaron a MDZ, se ha hecho una reevaluación del sistema.

Por eso en 2021 habrá menos kilómetros recorridos disponibles que en el plan original (sin pandemia) pero distribuidos de otra manera. ¨Para todo el año se planificaron 94.000 kilómetros recorridos durante todo el año. Muchos más de los ejecutados este año, pero menos que los 107.000 previstos.

En cuanto a los edificios y la infraestructura escolar, desde la DGE prevén una inversión básica de 1800 millones de pesos que serían destinados a la reparación y puesta a punto de escuelas y a mejorar la conectividad. Allí hay un punto clave, pues si conviven el sistema presencial con el virtual, será necesario que las aulas tengan conexión a Internet. Eso no ocurre actualmente.

Como forma de "hacer caja", el Presupuesto 2021 incluye la autorización para vender 11 inmuebles que están a nombre de la provincia. Se trata de casas y terrenos ubicados en Capital, algunos de ellos en zonas privilegiadas desde el punto de vista del mercado inmobiliario y que son usados por otras reparticiones del Estado, como la Policía.