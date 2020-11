El audio que delata cómo se maneja la "caja" política; lo que dejó el Presupuesto y los dos peronismos que se acercan

Un audio que quema: ¿Se reparten la "caja" de los empleados?

El financiamiento de la política en Mendoza tiene un eje casi tradicional y nefasto: repartir cargos y hacer caja común con los sueldos de asesores y empleados que son "prestanombres". El funcionamiento es sencillo: un legislador o concejal nombra a alguien que figura como empleado, pero el sueldo del estado que se paga va a parar a una "bolsa común" o a las arcas de otras persona. También se suman a ese bloque cargos en organismos de control, que tienen sueldos abultados.

No es nuevo y lo hacen todos los partidos. Pero en los últimos días circuló un audio donde una concejal le explica a una potencial empleada cómo funciona el mecanismo. Es decir, que va a cobrar, pero que ese dinero no será todo para ella. En realidad la interlocutora ya es empleada de un legislador y explica que se queda con "cinco mil pesos" de su contrato. La concejal le dice que recibirá un bono por otro lado. "Acá los sueldos son por porcentaje", explica la dirigente política. "Una vez que a vos te depositen más, lo podés cobrar y vos me hacés una transferencia. Como somos varios, nosotros para mantener la militancia y todos los chicos que trabajan que no están en blanco...lo dividimos", aclara la funcionaria. "Eso se de deposita todo a vos y después vos me tendrías que pasar la plata a mí", vuelve a redundar.

No es la primera vez que se detecta esa forma de funcionamiento. De hecho hasta hay causas judiciales iniciadas por modus operandi similares contra ex legisladores y hasta un ex intendente (como Luis Lobos).

El ex ministro que se coló en la discusión, pero que mandaron "a dormir"

El acuerdo entre Rodolfo Suarez y el peronismo por el presupuesto 2021 sigue provocando repercusiones. Contra todo pronóstico y después de una rosca que duró todo el martes, el gobernador obtuvo autorización para endeudarse (por menos de la mitad que había pedido) y para "rollear" la deuda que vence el año próximo.

La interna peronista cedió un poco y hubo quienes salieron a poner en valor la intervención de Anabel Fernández Sagasti, quien debutó como jefa del justicialismo con una victoria importante. "Que Anabel haya negociado un presupuesto y que haya metido a todos los intendentes adentro es algo que hace muchos años no pasaba y que a algunos compañeros les debe costar reconocer", dijo, por supuesto, un anabelista. El acuerdo, no obstante, se complicó un poco por la intervención de otras voces en el justicialismo. Fue el caso de Marcelo Costa, ex ministro de Hacienda y actual síndico del Banco Nación, quien quiso meter condiciones al endeudamiento y forzó demoras inesperadas en la madrugada del miércoles.

Pero en el propio peronismo aseguran que Costa no tuvo mucha influencia en la rosca. Tanto que antes de la sanción del presupuesto en el Senado, ya no participaban de las deliberaciones. "Los asesores que sacaban chapa estaban durmiendo a las 1.30", fulminaron a Costa, con fuego amigo.

Egos, poses y distancia entre radicales

La visita del CEO de YPF, Sergio Affronti, tuvo varias particularidades y también obligó a reunir a dirigentes que no tienen piel aunque hayan compartido mesas de trabajo. Es lo que pasa, por ejemplo, con Enrique Vaquié, actual ministro, y Martín Kerchner, ex ministro del área y actual director de YPF. Ambos tuvieron en su momento rivalidades en el tiempo que compartieron como ministros dentro del gabinete de Alfredo Cornejo, hasta que Vaquié se fue. Los dos manejaron las mismas áreas y no son pocos los que han escuchado reproches cruzados. Los dos radicales estuvieron forzados a salir en la misma foto que tuvo a Affronti como anfitrión y a Rodolfo Suarez como factor de unión. Hubo fotos, pero bien alejados el uno del otro. En ese caso el distanciamiento no tiene que ver con la prevención del coronavirus.

Los dos polos peronistas se acercan, pero no se juntan

Los dos polos más evidentes de la interna del peronismo mendocino son Anabel Fernández Sagasti y el intendente de San Rafael Emir Félix. Pero hubo quienes se sorprendieron esta semana por algunas señales de concordia. Por ejemplo, Félix salió a resaltar el rol de Anabel en las obras que recibe el departamento.

Poco después de haber firmado un convenio en la Secretaría de Energía de la Nación, que dio luz verde a la ampliación de la red de gas natural para San Rafael y General Alvear, el intendente Félix salió a decir que no existían antecedentes de municipios que tengan a cargo inversiones de semejante envergadura. En ese sentido, el Intendente sanrafaelino destacó el rol de su hermano, el diputado Omar Félix, y la senadora Anabel Fernández Sagasti. “En el tratamiento del Presupuesto Nacional 2021, sentaron un precedente clave para la firma de este convenio”, sostuvo.

También reconoció que Omar Félix (quien preside la comisión de Hidrocarburos) y Sagasti defendieron a ultranza varias obras muy importantes para Mendoza. "Gracias a esa gestión, el Gobierno Nacional incluyó las inversiones en el Presupuesto 2021", aseguró el intendente sureño. Todo es amor, por ahora, en el peronismo mendocino.

Cobos y Cornejo: ¿Se afianza la fórmula?

Toda deliberación o rumoreo sobre las listas de candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas del año que viene termina, en Mendoza, en dos nombres: Julio Cobos y Alfredo Cornejo. Cornejo al Senado y Cobos a Diputados. No suenan otras alternativas. Tanto que de lo que se habla en el oficialismo e incluso en la oposición es sobre "las segundas" de la fórmula.

Esto quiere decir que las mujeres tienen reservado solo ese lugar en las listas radicales. Los tironeos y menciones ya comenzaron. Suena la diputada María José Sanz (sobrina de Ernesto), hay quienes han tirado al ruedo el nombre de la decana de la UNCuyo Claudia García y hasta alguno ha mencionado a la diputada provincial del PRO Hebe Casado, que se hizo famosa por quedar en medio de una polémica por su uso desbocado del Twitter. Habrá que ver también cómo manejan en el radicalismo las relaciones estratégicas con algunos socios, como es el caso de Omar de Marchi, quien por ahora no incide mucho en materia de listas para el 2021.

Lo que el agua se llevó: la cosmética del parque que no evitó un aluvión

El aguacero que afectó a Mendoza dejó al descubierto que hay carencias estructurales. Faltan obras básicas y prevención. El Parque San Martín fue uno de los sitios más afectados. No fueron pocos los que se sorprendieron por el daño y por el estado en el que quedó el paseo. Incluso dentro del Gobierno. Más cuando se saca la cuenta de la inversión que hubo en obras en ese lugar y que no incluyeron mejoras de infraestructura. "Más cemento que gestión ambiental", es la chicana que circula alrededor del tema.

Los funcionarios que buscan una "paritaria" propia

Las cuentas públicas están complicadas y el Gobierno ya avisó que no hay plata para aumentos. Los gremios se plantan y se espera un 2021 complejo. Pero alrededor del gobernador también hay quejas "silenciosas". Es que este año tuvieron sueldos congelados, recortes y "aportes no tan voluntarios". No son pocos los funcionarios que se quejan por lo poco que, según ellos, ganan. Y plantean que a futuro quieren alguna forma de reconocimiento. Por ahora no hay amenazas de renuncias por "falta de recursos". Pero el malestar crece.