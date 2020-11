Un Ferrari suelto en Mendoza, las esquirlas del Presupuesto y la "sociedad" entre Manzano y Biden

El auto rojo

En las últimas semanas volvió a verse por las calles de Mendoza una Ferrari 458 valuada en 300 mil dólares. Rápidamente empezó a comentarse que se trata del auto que le habían secuestrado al empresario Horacio Homs, imputado en la causa de lavado de dinero que tenía como principal figura al dirigente de la UOCRA Juan Pablo Pata Medina. Se trata de uno de los autos que fueron secuestrados por la justicia y ahora reintegrados. Homs estaba sindicado como testaferro del "Pata". El ostentoso auto rojo ha sido visto nuevamente por las calles de Mendoza.

La conducción del PRO, postergada y en veremos

El peronismo definió su cronograma electoral y prácticamente cambió su liderazgo a favor de Anabel Fernández Sagasti. Pero otro partido, en silencio, ha elegido sencillamente dilatar los plazos. Ocurre en el PRO mendocino, que está conducido por Omar de Marchi, pero con mandato prorrogado. Ya hubo dos dilaciones de la elección y la fecha que sigue en pie para el recambio es marzo. El plan de De Marchi sería que el control del partido amarillo pase a su sobrino, el intendente de Luján Sebastián Bragagnolo. Pero al parecer, Bragagnolo todavía no da el "sí". Mientras tanto, ambos juegan a repartir gestos. Bragagnolo coquetea con Horacio Rodríguez Larreta, mientras que De Marchi no se despega de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Las esquirlas de la pelea por el Presupuesto

Mendoza tendrá un Presupuesto "testimonial" el año que viene porque no hubo acuerdo entre el PJ y el oficialismo para aprobar el endeudamiento y, sobre todo, el roll over. El problema de fondo es que la confianza necesaria para lograra acuerdos está rota. El gobernador Rodolfo Suarez cerró la puerta a negociar luego de que, aseguran, no se cumplieron los acuerdos de palabra que había. "Se juntaron, hablaron, hubo diálogo. Pero no se cumplió nada de lo que se habló", aseguran en el cuarto piso. Las charlas las tuvieron el propio Suarez y Anabel Fernández Sagasti, a quien vuelven a apuntar por "no conducir" y ser interlocutora la única del PJ. Incluso hay quienes comentan que hubo un viaje relámpago de la Senadora nacional a Mendoza, gestionado por el propio Gobierno, para poder sellar un acuerdo; que finalmente no ocurrió.

En el oficialismo creen que se rompió la cuerda. Entienden que no importan "los modos", pues el PJ igual va a buscar romper. "En la gestión anterior había una posición dura de parte del Gobierno. El PJ no aprobaba nada. Ahora hay una posición dialoguista, se escucha, se habla, hay apertura. Pero el resultado es el mismo. Es el no por el no", se quejan.

Manzano y su relación con la familia Biden

Alguna versión se ha escrito en Mendoza vinculada a los contactos de José Luis Manzano con miembros de la familia Biden. El pragmático peronista (que fuera cafierista, menemista, dualdista, kirchnerista, massista y ahora albertista) efectivamente cultivó amistad y negocios con dos parientes del electo presidente de los EEUU.

Con quien más afinidad estableció es con James Biden , hermano menor de Joe presidente recientemente electo.

Con él, tiempo atrás , efectuó tarea de reestructuración de deudas corporativas en la Argentina. Incluso el americano asistió a la boda del ex ministro del Interior con su segunda esposa, Teresa. En la fiesta realizada en la finca de Manzano en Tupungato, degustando vinos del anfitrión, champagne francés y habanos cubanos especialmente importados, James departió con varios de los invitados del mundo político, de los negocios y de la farándula que asistieron a la boda, a varios de los cuales conocía, en virtud de los negocios que había emprendido con Manzano.

Con Hunter Biden, a través de un fondo de inversión, el vínculo del mendocino fue más corto y de menor intensidad que con el que sostiene con James. No llegó a cultivar una relación fluida y de permanencia. Con el acceso de Joe Biden a la presidencia del país occidental más importante del mundo se abre una etapa presuntamente promisoria para la amistad James Biden y José Luis Manzano. El propio empresario confirmó esas relaciones en una entrevista escueta brindada a La Nación desde Suiza.

¿Ramón resta?

José Luis Ramón tuvo una carrera política vertiginosa, llegando a ser diputado nacional en una elección. Pero ahora el impacto de su acercamiento al oficialismo le ha generado un desgaste enorme. No solo se rompió su partido (los principales dirigentes dejaron Protectora) sino que su imagen ha caído. Una encuesta a la que accedió MDZ da cuenta de ello: el actual diputado nacional figura con muy poca imagen positiva e intención de voto. Pero hay una curiosidad. Cuando se le pregunta a los electores sobre su intención de voto sin nombrar a protectora y sugiriendo que Ramón podría ir junto con el Frente de Todos, ese frente tiene menos votos. Es decir Ramón no les "sumaría" nada y hasta podría restarle votos.

Siguen las chicanas: "Juntos por el Cargo" ataca de nuevo

La interna del PJ parece resuelta y Anabel Fernández Sagasti será oficialmente presidenta. Sin embargo no todo es tan tranquilo. Hubo otra lista que intentó participar y postular a otra mujer. Pero la lista desapareció de los registros oficiales y la Junta Electoral no la avaló. Desde ese sector aseguran que hubo manipulación y muchas irregularidades. Es que, aseguran, se presentaron más de 3 mil avales y todos los papeles en regla.

La intención de ese sector por ahora no es judicializar la disputa, pero sí marcar una cosa: podrá haber acuerdo, pero no unanimidad en el peronismo mendocino.

¿A qué juegan los Bermejo?

Desde los sectores más díscolos del PJ esperaban señales. Particularmente desde quienes no comulgan históricamente con La Cámpora y el kirchnerismo duro. Los ojos estaban puestos en los hermanos Bermejo, rivales poco eufóricos pero históricamente ubicados en otra vereda de Anabel Fernández Sagasti y La Cámpora. Sin embargo, hubo aval directo hacia la senadora para que sea la presidenta de la unida.

"Son la cara..."; el exceso de lenguaje vulgar del radicalismo

En la disputa dialéctica por la falta de aprobación del Presupuesto hubo palabras subidas de tono. Algunas frases "barriales" como la acusación de "niño caprichoso" hacia el Gobernador, y otras mucho más dudas. El radicalismo emitió un comunicado oficial culpando al PJ y acusándolos de irresponsables.

Al finalizar la nota firman de una manera particular y sugiriendo una frase que parece cruzar la delgada línea entre ser picante y vulgar. "Son la cara", dice la frase; seguida por tres puntos suspensivos. La idea que se viene a la cabeza refiere a la frase que relaciona esas palabras con los genitales masculinos. Más con el agregado de los puntos suspensivos. Por las dudas y para cerrar el "chiste", agregan luego "del ajuste".

Qué pasa con la lucha antigranizo

El plan de lucha antigranizo es un programa que lleva décadas en Mendoza y es una estrategia para intentar amenguar el impacto de las tormentas sobre las zonas productivas. Mendoza compró aviones en la época de Julio Cobos para dejar de depender del alquiler. Pero las continuas crisis golpearon y esa flota no se ha renovado. En la gestión anterior se creó una empresa estatal para que administre las aeronaves y el sistema de lucha antigranizo.

Con la tormentas ocurridas en los últimos días volvió la polémica. El Gobierno asegura que el sistema funcionó, pero el legislador Marcelo Romano denuncia que el sistema está diezmado: no hay cartuchos para sembrar las nubes, solo usan bengalas y hay un avión desguazado. Incluso se mencionó que habían volado tres aeronaves. Pero, según la denuncia de Romano, una tuvo desperfectos y tuvo que dejar de operar. Las dudas generan más incertidumbre sobre un sistema caro y sobre el que un sector golpeado como el campo tiene expectativas.