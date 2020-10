San Rafael abre el turismo interno, después de meses de aislamiento

El intendente de San Rafael, Emir Félix, tomó esta tarde la decisión de abrir el turismo interno, después de meses de haber mantenido "aislado" a su departamento: sólo admitía el ingreso de los trabajadores esenciales.

Sin embargo, aclaró que lo hizo por el decreto del gobernador Rodolfo Suarez, que habilitó las reuniones familiares en toda la provincia.

"Me enteré cuando salió el decreto y ahora no me queda mas remedio que dejar que entre todo el mundo, porque el gobernador firmó el decreto para toda la provincia", explicó.

El jefe comunal señaló que, debido al decreto de Suarez, todos los visitantes van a poder argumentar que quieren ingresar al departamento a visitar a un familiar. Eso puede complicar mucho el control.

Y agregó: "Esto hace que pierda sentido el sistema de control que estaba armando, por eso tengo que habilitar el turismo para todo el mundo", agregó.

El intendente sanrafaelino estaba avanzando en un plan para que quienes visitaran San Rafael, tuvieran que hacerse antes un test en el lugar de origen.

Noticia en desarrollo.