Trotta: la lectura será el eje de su gestión en el regreso a las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que el Plan de Lectura "es uno de los ejes principales" de su gestión y señaló que, cuando los chicos vuelvan a las escuelas superada la pandemia del coronavirus, "encontrarán espacios de lectura".



"Es muy importante el valor de la lectura en una Argentina tan desigual. Nos va a permitir el acceso a la cultura, por eso el Plan de Lectura es un eje central para que los chicos vuelvan a encontrar ese espacio para leer apenas podamos volver. La lectura nos da ese pensamiento crítico que la sociedad necesita", dijo Trotta en declaraciones al canal de noticias C5N.



Por otra parte, el ministro destacó que "siempre se dice que la educación está en crisis y cuestionamos los aprendizajes, pero hay que adaptarse a lo que los chicos usan, que es la tecnología" porque "un celular es algo que hoy tiene todo el mundo"



"Hoy la conectividad es un derecho básico, tenemos que comprometer al estado en la distribución de computadoras. Entre el 2010 y el 2015 con el plan Conectar Igualdad se habían distribuido 5 millones", precisó el ministro.



En este marco, agregó que, luego, entre el 2015 y el 2019 "se interrumpió ese programa", con lo cual destacó la necesidad de "volver a transitar el derecho que tienen los chicos en las escuelas a tener el mejor nivel de aprendizaje"



Respecto al programa que implementó la provincia de Buenos Aires, para acompañar las trayectorias educativas de aquellos alumnos y alumnas que vieron interrumpida la continuidad de sus procesos pedagógicos en el marco de la pandemia, Trotta destacó que, "hoy más que nunca, la escuela tiene que ir a los hogares de los niños, mientras la salud no lo permita, la escuela tiene que llegar a ese 7 u 8% que no tuvo vinculo con ella".



A través del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR), lanzado esta semana por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, se procura alcanzar a un total de 279.000 estudiantes que requieren de un mayor acompañamiento pedagógico, de los cuales 225.000 mantienen actualmente algún tipo de vínculo con la escuela, mientras que otros 54.000 no lo tienen.