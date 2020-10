Cornejo pronosticó un presidente radical y se anotó en la lista de candidatos para 2023

Señaló que "en 2023 puede haber un presidente radical". "No es una candidatura que esté buscando, pero por qué no", respondió cuando le preguntaron si se anotaba como candidato. Valoró la "autocrítica sólida" de Mauricio Macri y no lo mencionó como posible candidato del PRO.