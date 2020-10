Quién será la presidenta del PJ y las dudas por las muertes por covid

Presidenta

El peronismo de Mendoza fuerza una unidad en los papeles que en la realidad cuesta mucho por las diferencias de criterio. El mes que viene debería haber elecciones internas para elegir una nueva conducción. Como ocurre a menudo, hay tensión y es probable que no haya lista única y que se fuerce una elección interna. Al menos por ahora, puede haber una lista de unidad con quienes por convicción u obligación se alinean detrás del "albertismo y el kirchnerismo" y quienes buscan marcar una disidencia, sobre todo con la vicepresidenta.

Anabel Fernández Sagasti ostenta un liderazgo apoyado en los gestos del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes la ungieron como "delegada" de la Nación. Pero la propia Anabel no tiene por ahora entre sus prioridades ser presidenta del PJ. Pero sí avanza una idea gestada por Carlos Ciurca, uno de los operadores de la senadora que sigue armando la trama detrás del peronismo.

La idea de ellos es que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, sea presidenta del PJ. Parece una medida osada por la juventud de la intendenta y la falta de experiencia interna. Pero creen que puede "sumar al ser una figura que representa la renovación". Ese sector no tiene unanimidad. Pero muchos no se oponen públicamente. Por un lado por temor. Por el otro porque consideran que el PJ no tiene ninguna chance electoral si se divide. El sector que une a La Cámpora, Ciurca y otros dirigentes (como Alejandro Abraham) tiene el control de la "administración" de los cargos nacionales en Mendoza.

Emir y Omar Félix por ahora no se animarían a plantear sus diferencias "hacia afuera" y se enfocarían en el pago chico, San Rafael. El otro sector que salió a marcar la cancha fue el PJ de Maipú, con Matías Stevanato y los hermanos Bermejo. Pero hasta en el acto de relanzamiento que hicieron hubo un mensaje de Anabel respaldando. Tampoco sacarían los pies del plato. Ese grupo es cercano a Sergio Massa y la alianza del presidente de la Cámara de Diputados con Máximo Kirchner frena cualquier intento de rebelión.

Pero hay un grupo de peronistas no kirchneristas que organiza una lista para presentar en la elección de autoridades del PJ para el 9 de noviembre. También apoyan a una mujer: Elena Giordano de De la Rosa es la candidata para presidir el PJ. En ese grupo hay dirigentes de distintos orígenes. Incluso el ex massista Jorge Pujol es uno de los "reclutadores" de peronistas desencantados con el modelo que consideran "monopólico para favorecer a La Cámpora".

Como sea, en el PJ podrá haber "lealtad por conveniencia" en algunos casos. Pero por ahora no hay unidad.

Las rebelión de las radicales

La UCR de Mendoza está en la previa del armado electoral. Y en ese camino ya se habla de candidatos. Como ya contó MDZ, la lista ideal que piensa el gobernador Rodolfo Suarez incluye a Alfredo Cornejo y Julio Cobos como candidatos, con la posibilidad de sumar también a Ernesto Sanz. Pues ese trío tiene un problema. Además de ser figuras que ya han encabezado listas muchas veces, son todos hombres. Los líderes radicales obviaron el cupo que deberán cumplir, una lucha histórica iniciada por mujeres radicales.

Pues las propias dirigentes de ese partido tienen bronca hacia afuera por la ponderación por parte de los medios de figuras masculinas solamente, pero también hacia adentro. "Hay muchas dirigentes muy formadas en el radicalismo que pueden ser candidatas y dar la sorpresa", aseguran.

Los "errores de tipeo" del procurador

Un clima tenso reina en la Justicia de Mendoza. Nuevamente se ha vuelto a tensar la relación entre peronistas y radicales en la previa del fallo plenario que debe determinar si Teresa Day cumple los requisitos constitucionales para ser jueza de la Corte. En ese contexto, no pasó desapercibido que el dictamen del procurador Alejandro Gullé sobre la interpretación del artículo 152 de la Constitución provincial que habla de 10 años de ejercicio de la profesión y 8 de la magistratura fue presentado dos veces. "Tenía unos errores ortográficos y de tipeo por lo que hice cambios y lo volví a enviar aclarando que debía tenerse en cuenta el segundo", expresó en MDZ Radio el procurador. Pero lo que en realidad hizo fue modificar los fundamentos y conclusiones respecto a qué se requiere para poder acreditar años de magistratura. Esto generó suspicacias puertas adentro de la Corte y desde el ala peronista deslizan que Gullé recibió un tirón de orejas por parte de los jueces radicales para que sea más contundente al afirmar que no hay dudas de que Day estuvo bien designada.

El comunicado de los 30 segundos

Las elecciones de Bolivia generaron una convulsión impensada en Mendoza. El contexto de pandemia generó dudas respecto a si el gobierno iba a habilitar escuelas para que más de 10 mil bolivianos pudieran votar. Finalmente, se coordinó con cinco intendentes para que se les proporcionen inmuebles para que puedan emitir su voto. Pero en el medio, circuló un cable del gobierno asegurando que el Consejo Epidemiológico desaconsejada la habilitación de escuelas y sugería que el voto se emitiera de forma electrónica. Llamativamente, el comunicado duró sólo 30 segundos publicados y luego se lo eliminó del portal del Gobierno.

Las dudas por los muertos

A Rodolfo Suarez le preguntaron esta semana por los muertos que provocó el coronavirus que hasta ahora no aparecen en la estadística. Ocurrió en el acto de los caracoles de Chacras de Coria, donde inauguró una etapa de la ruta 82. Concretamente, lo consultaron sobre la posibilidad de que pase algo como lo que ocurrió en Buenos Aires: retrasos enormes en la suma de muchos fallecimientos a la cifra oficial. Suarez reconoció la posibilidad de que estos retrasos se reflejen en la estadística provincial, por el estrés del sistema sanitario público y privado, pero los minimizó en Mendoza. En los últimos días, los muertos que la Provincia nunca contó empezaron a aparecer como "fallecimientos según la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) reportados con fechas anteriores". Fueron 36 y 32 personas, en los últimos dos días. Con estas 68 muertes no recientes, Mendoza superó las 500 desde que comenzó la pandemia.