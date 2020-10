Axel Kicillof confirmó clases presenciales en 24 municipios

Axel Kicillof confirmó este domingo que habrá clases presenciales en 24 municipios de su distrito con cuidados y controladas como "experiencia piloto"; destacó la buena relación y la coordinación entre los gobiernos nacional, provincial y porteño en el trabajo contra el coronavirus y criticó la actitud de "un sector de la oposición rabiosa".



El mandatario dijo que de la masa de más de tres millones de alumnos primarios y secundarios en la provincia unos "300 mil han tenido una merma, caída o pérdida de la continuidad" educacional de manera virtual durante lo que va de la pandemia y el aislamiento social.



Pero reiteró que "vamos a mandar profesores a las casas allí donde es muy peligroso mandar chicos a la escuela" por el virus. "Van a ir al domicilio a ver qué pasó, porque puede haber un problema personal, psicológico o familiar", amplió.

Tenemos tres cosas fundamentales para enfrentar la pandemia: un Estado presente, un Gobierno protector y un pueblo solidario.



Tenemos tres cosas fundamentales para enfrentar la pandemia: un Estado presente, un Gobierno protector y un pueblo solidario.





"No quiero poner palos en la rueda, pero lo hablamos con los trabajadores y las familias. Habiendo un virus tan peligroso hay motivos" para mantener la suspensión de las clases, señaló el gobernador por A24.



Advirtió que "por más que se haga una puesta en escena el tema es complicado; no hay que proponer soluciones simplistas y bienvenidos los que cayeron en la cuenta de lo que es la educación, pero hay que hacerlo con seriedad y con mucho asesoramiento médico".



Kicillof resaltó que "hay que mantener la virtualidad y la presencialidad" educativas, por lo que, ratificó, "hay 24 municipios en los que vamos a volver a la presencialidad".



Aclaró que "hay que hacer una experiencia piloto, no hay una apertura indiscriminada, sino que los chicos y chicas tienen que ir con barbijo y en grupos que se turnan en el curso día por medio. Y si aparece un chico contagiado, se cierra esa aula".



"Va a ser una presencialidad con cuidado, controlada, porque no es chasquear los dedos; no es solo abrir la escuela con la llave, sino hacerlo seriamente, con cuidado", insistió, y puso como ejemplo de avances y retrocesos en ese tema a algunas provincias argentinas y a otros países.



En ese sentido mencionó "el caso Israel, donde atribuyen a abrir las escuelas" el regreso de las medidas estrictas de control y circulación.



Kicillof anunció que "la semana que viene empezamos la preparación" para el retorno parcial a las escuelas. "Quiero que vuelvan ya las clases, la actividad económica, el turismo, pero me parece irresponsable, irreal o por una posición política obtusa decir que mato el virus con la indiferencia", añadió.