Juan Grabois: "Susana Giménez es una abanderada de la reforma agraria que venimos pidiendo"

El referente de la CTEP, Juan Grabois, se refirió a las recientes declaraciones de Susana Giménez sobre la pobreza. "Susana Giménez apoya la reforma agraria: para que la gente pueda ir al campo, tiene que tener tierras".

Además, indicó en declaraciones al programa de radio Reposera Anunciada, que se emite por www.futurock.fm que "no hay que pedirle peras al olmo. Susana no está en política, que diga lo que quiera. Susana Giménez habla desde Punta del Este con la heladera llena y gastando miles de dólares por día, pero no es una dirigente política, no se le puede exigir nada".

Susana Giménez se encuentra de vacaciones en Punta del Este, donde elige descansar todos los años con sus familiares y amigos. El pasado viernes por la noche, la diva fue invitada a un evento en La Mansa y aceptó hablar con los medios, pero aclaró que no se referiría al reciente escándalo que protagonizó su nieta Lucía Celasco a la salida del boliche Tequila.

Durante la charla, en la que participó Teleshow, la popular conductora de Telefe opinó del impuesto al dólar turista, una de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández. “Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta”, declaró Giménez. Luego, agregó: “Que pongan la guita de ellos si es (dólar) solidario”.

También hizo una mención a los índices de pobreza que se registran en el país. “Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero”, afirmó.