La Coviar respondió a las duras críticas de una legisladora

El gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Carlos Fiochetta, dijo estar sorprendido con los dichos de la diputada Josefina Canale, quien cuestionó duramente la existencia de la Coviar y su Plan Estratégico Vitivinícola 2030. "Nos sorprendió la crítica furibunda y la hemos invitado a charlar y dialogar", manifestó y defendió los logros conseguidos en esta década por la institución.

Canale había sido contundente en sus declaraciones y consideró "razonable que la gran mayoría de productores y bodegueros, que son quienes con sus aportes sostienen al PEVI, no vean el sentido de una ampliación del plazo y que se inclinen en mayoría por cerrar el capítulo y dejar abierta la discusión hacia el futuro para hacer algo que tendrá que ser totalmente distinto”.

Al respecto, Fiochetta aseguró que no hay que hablar de éxitos y fracasos rotundos y enumeró algunos logros que le atribuye a la Coviar. "Le hemos dicho que no al impuesto al vino. Pudimos hacer publicidad en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos que el Papa Francisco use vino argentino. Creamos centros vitícolas, y el observatorio vitivinícola que es referencia de consulta permanente. La Coviar ha permitido tener un elemento institucional de fortaleza para trabajar lo público y lo privado", manifestó en MDZ Radio.

"La Coviar es una innovación. No es ni una cámara sectorial ni un organismo del estado. Aquí confluyen la política pública y las cámaras empresarias. Un miembro del directorio es el ministro de Economía de Mendoza y también el de San Juan. Es una organización compleja de interacción público privada. En primer lugar creo que es una innovación porque en los últimos 15 años significó una transformación institucional", adhirió.

"Nos sorprenden las críticas porque Josefina Canale tuvo contacto con nosotros cuando fue asesora de otros legisladores, pero en el último tiempo no hubo vínculo fluido", destacó.

Además, destacó la importancia de ser una institución con financiamiento propio gracias al aporte que de forma obligatoria y coercitiva realizan los establecimientos vitivinícolas. "El año pasado participamos activamente en la negociación con la Unión Europea y la baja de los reintegros y la verdad es que el financiamiento nos da esa posibilidad de ser independientes", esgrimió.

También destacó que gracias a la firma de convenios con instituciones como el INTA y las gestiones realizadas para conseguir financiamiento nacional, se han logrado adquirir drones que se utilizaron para recabar información útil para 300 productores. "Se ayuda al productor a que sepa dónde faltan plantas, los lugares en los que hay desnivel, etc", sostuvo.

Por último, adelantó que este año el tradicional desayuno vendimial -que también había sido cuestionado por Canale- tendrá condimentos especiales por el recambio de autoridades y una restructuración interna en la que se está trabajando.