Fútbol, cine y Súper: ¿Qué hacen los políticos en vacaciones?

Pleno enero, tras un diciembre agitado en Mendoza y en la vísperas de un febrero complejo por el tratamiento de temas clave. Los dirigentes políticos mendocinos se las "rebuscan" para combinar algo de descanso con gestiones públicas y "apariciones" en hechos puntuales.

El verano no se "desperdicia" para hacer política, pero para ello se adaptan; o intentan.

Uno de los más activos es el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, que ha seguido y promocionado las actividades veraniegas. Claro que se aggiorna a los momentos, pero a su manera. Ayer, por ejemplo, fue a una escuela de verano para "bailar" y jugar al fútbol. El médico intentó mostrarse espontáneo, pero con pantalones largos y ropa incómoda para ese tipo de actividades. A más de uno se le ocurrió acuñar la frase "Orozco en lugares" para reproducir la actitud "cobista" del intendente.

El intendente de Maipú Matías Stevanato también está activo y hace política "low cost" en enero. Sin alejarse de la gestión municipal, también alternó esa tarea con otros hechos que responden más a la necesidad de acompañar medidas nacionales y mostrarse cerca de la gente. Por eso en la semana salió a recorrer supermercados para ver precios y usar la aplicación de Precios Cuidados.

A diferencia de Orozco, Stevanato eligio un sitio con refrigeración.

Los radicales de Mendoza tuvieron en la semana una cumbre particular. No fue en un comité, no fue en una sala de convenciones. Fue en un cine. Sí, se reunieron en las coquetas salas de Palmares en un hecho "motivacional". Es que se presentó el documental sobre la vida de Raúl Alfonsín y esa fue la excusa tomada por Tadeo García Zalazar para invitar a la cúpula de ese partido en su primer hecho como presidente electo de la UCR.

En primera fila y con pochoclo en mano estuvieron Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. También otros dirigentes como Marcelino Iglesias y Raúl Rufeil.