José Luis Ramón aseguró: "No soy aliado de Alberto Fernández"

José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal, volvió a aparecer para manifestar lo siguiente: "No somos aliados del gobierno de Alberto Fernández". Por otro lado, criticó el régimen de Precios Cuidados, ya que según él solamente se ven beneficiados los que viven en Buenos Aires.

"Nosotros no somos aliados del gobierno, de hecho somos muy críticos", aseguró Ramón en una entrevista con Télam, al ser consultado sobre la decisión de ese espacio de facilitar los votos para aprobar en diciembre pasado la ley de Solidaridad Social, la primera iniciativa enviada por el gobierno nacional en el período extraordinario de sesiones.



Puso de relieve que cuando se debatió esa ley, el bloque Unidad Federal para el Desarrollo optó por facilitar los votos porque, dijo, "el sólo hecho de que hay 16 millones de hermanos que están por debajo de los 37 mil pesos de ingresos de una familia es un problema muy grave, relacionado con la abrumadora deuda del gobierno de Macri" y dejó claro: "Pero eso no nos transforma en aliados del gobierno actual".



De todos modos, el diputado por Mendoza afirmó que ese espacio está "dispuesto a hacer todo el aporte necesario para ayudar al Presidente, sin lugar a dudas", y aclaró que no les "preocupa" que los "tilden de aliados".



Ramón aclaró que, de mantener un encuentro con el Presidente, "la reunión tiene que ser pública, en el marco de una mesa de consenso para superar los problemas que viene sufriendo la Argentina".



El legislador por Mendoza consideró que "en estos primeros meses al nuevo gobierno uno le tiene que dar la derecha para que haga la base de cómo va a gobernar" aunque adelantó que, para el bloque de Unidad Federal, "empezó mal con el programa de precios cuidados".



"Creemos que está hecho a medida de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano y se olvidaron del interior del país", cuestionó.



El diputado por Mendoza cobró notoriedad en los medios en diciembre pasado cuando fue designado al frente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, integrado por 8 integrantes, entre ellos tres disidentes de Cambiemos, que facilitaron los votos para la aprobación de la Ley de Solidaridad Social en la Cámara baja.



"Vamos a apoyar la discusión de todas las leyes que entendamos que se tienen que discutir", enfatizó el diputado del partido Unidad y Equidad, con el que llegó a la Cámara baja y que forma parte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, integrado además por el Frente de la Concordia Misionero, el Partido por la Justicia Social y Juntos Somos Río Negro.



En torno a las primeras medidas adoptadas por el gobierno nacional, el diputado de Unidad y Equidad reiteró sus críticas al programa de precios cuidados y cuestionó además "la falta de respuestas para resolver el problema de los que contrajeron créditos bancarios para adquirir casas, autos y préstamos personales porque se está afectando seriamente el patrimonio de las familias, eso no está bien, es un tema delicado".



También, el diputado por Mendoza pidió al gobierno nacional que revea el impuesto del 30 por ciento para el transporte aéreo, marítimo y terrestre porque, dijo, los ciudadanos argentinos "deben estar exentos de pagar ese impuesto: están actuando mal pero queremos darles tiempo a que lo corrijan".



En tanto, Ramón cuestionó al gobierno del ex presidente Mauricio Macri, al sostener que "todas las leyes que se aprobaron en esa etapa fueron para favorecer a unos pocos y se desatendió absolutamente el tema social".



"Fue una economía de unos pocos. Espero que la concepción del presidente Fernández sea todo lo contrario", reflexionó y aseguró: "En la cancha se ven los pingos".



"Nosotros tenemos preocupación por estos tres temas centrales que son los precios cuidados, los créditos UVA y la falta de equidad entre la Capital y el resto de la Argentina. Tenemos serios reparos, no queremos perder tiempo pero es necesario darle el 'changüí' que necesita el gobierno. El tiene la decisión política de corregirlos", precisó el legislador.