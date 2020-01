Vendimia incompleta: Malargüe oficializó su baja

Tras las idas y vueltas y el malestar generado tras la derogación de la ley 9.209, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, confirmó que la comuna sureña no participará de la Fiesta Nacional de la Vendimia ni de los actos vinculados a la celebración provincial.

En un comunicado oficial difundido esta mañana en la página oficial del municipio, también se anuncia la celebración de la Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción en la que celebrarán la matriz productiva del departamento sureño.

Entre los considerando del decreto en el que se determina la exclusión de Malargüe de la celebración provincial, se recuerda que a pesar de que son 18 departamentos en la provincia, no fue hasta 2017 que la soberana de Capital participó de la elección en el acto central porque años anteriores quedó excluida por no poseer viñedos. Además, se destaca que Malargüe representa características geográficas, territoriales y climáticas similares a la Región Patagónica, lo cual no permite un desarrollo agrícola como en el resto de la provincia.

El decreto también resalta que la actividad económica tradicional e histórica del departamento es la cría extensiva de ganado caprino, siendo la misma reconocida a nivel provincial, nacional e internacional. También se destaca que la minería y el petróleo son las fuentes económicas principales de Malargüe, como así también el turismo.

El intendente había enviado este decreto al Concejo Deliberante para que se tratara en sesión extraordinaria, pero la sesión no se pudo llevar a cabo y Ojeda decidió avanzar por su cuenta. El mandatario aseguró que si los ediles hubiesen dicho que querían Vendimia, los resultados podrían haber sido otros.

De esta manera, y de no modificarse esta decisión a futuro, Melina Martínez sería la última reina departamental de la Vendimia de Malargüe, ya que la comuna no tiene en sus planes volver a participar de la celebración provincial.