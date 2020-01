Juan Grabois criticó la tarjeta alimentaria: "Tomar de boludos a los pobres, no me cabe"

El dirigente social Juan Grabois criticó algunas de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional en relación a la lucha contra la pobreza.

En dialogo con Ernesto Tenembaum en su programa radial "¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?" por Radio Con Vos, comentó que lo que realiza es un apoyo crítico y puso por ejemplo el fracking y megaminería, algo que no comparte. "Aunque el discurso y las medidas macro como la posición internacional de Alberto (Fernández), me representa y estoy conforme", aseguró.

Pero aclaró que en lo "meso y micro tengo mis críticas todos los días" como de algunas "actitudes de los funcionarios, que las hago frontal y directa".

En cuanto al plan contra el hambre impulsado por diversas medidas del Ejecutivo nacional indicó que "no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con las tarjetas, es un retroceso ideológico, político, operativo. El sistema de AUH y el Anses es una marca asociada a los derechos sociales que no está ligada a ninguna gestión. Se podría haber canalizada por medio de la Anses y convertido en un derecho a la alimentación".

También manifestó que imprimir un millón y medio de tarjetas y distribuirlas no es algo fácil, "se podría haber hecho por medio de la Anses y distribuir el apoyo en 48 horas".

Por otro lado, tampoco está de acuerdo que se distribuya la tarjeta con la presencia de los intendentes, funcionarios, entre otros. "No me gusta que la gente no va a poder sacar la plata, tomar de boludos a los pobres, no me cabe. Los estudios de la AUH, ya sean de izquierda, centro o derecha, aseguran que las madres gastan la plata en alimentos y elementos escolares", aclaró.

"Ser pobre es no llegar a la canasta básica, es un problema de plata. Inventar una nueva tarjeta con la traba que en los barrios no hay posnet, esto hace que se concentre todo en los supermercados", manifestó.