Entre índices polémicos, el problema es la pobreza

Los datos de la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza hizo caer en la realidad a más de uno que ignoraba o no quería ver a su alrededor lo que sucedía en el país.

La Universidad Católica Argentina (UCA) por medio de su Observatorio de la Deuda Social Argentina, releva la situación de la población y ha ido ganando prestigio con el con el tiempo.

Además, en la época que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estuvo intervenido y escaseaban los informes, la UCA fue la referencia de cómo se vivía en la Argentina.

Sin embargo, estos días el observatorio fue cuestionado porque sus datos no coincidirían con los que presentará el Indec. Sin embargo, se aclaró que unos datos no reemplazan a los otros. "Son complementarios. El Indec no dispone de una serie oficial de indicadores de pobreza antes del tercer trimestre de 2016 por lo que el observatorio hizo su reconstrucción", aclararon.

"El Observatorio de la Deuda Social Argetina de la UCA ratifica sus mediciones de pobreza monetaria para el III T. 2019: 40,8% de la población vive en hogares pobres (8,9% en situación de indigencia). El problema de la pobreza en la Argentina es crónico y estructural, no es nuevo", señaló.

Para el 3erT de 2019, en ausencia de datos oficiales de la EPH-INDEC, se presenta una proyección de las tasas de pobreza e indigencia a partir de:



1?El comportamiento de estas tasas observadas en la EDSA.



2?Los cuadros de distribución del ingreso de @INDECArgentina — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) December 28, 2019

Y acá está la clave: tanto un índice como otro -vale aclarar que cada uno tiene su metodología- son válidos. El punto es pobreza en el país, la cantidad de personas que están no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

"Cuando el Indec difunda los números de pobreza del II Semestre 2019 no pueden ser menores al 37 o 38%. Si en el primer semestre la pobreza fue del 35%, en el segundo, con la caída del producto, del empleo y del salario, no puede haber menos pobres", aclararon.

Cuando el Indec difunda los números de pobreza del II Sem. 2019 no pueden ser menores al 37 o 38%. “Si en el primer semestre la pobreza fue del 35%, en el segundo, con la caída del producto, del empleo y del salario, no puede haber menos pobres" https://t.co/JxdKC5jwl3 — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) December 28, 2019

En respuesta a la controversia por la nota metodológica del @ODSAUCA sobre el informe de ingresos del @INDECArgentina: No es posible omitir que la pobreza habría aumentado en 10/12 puntos porcentuales entre 2017 y 2019, sea con datos ODSA o del propio INDEC Ver gráfico uD83DuDC47 pic.twitter.com/4jiBXR2Zvt — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) December 29, 2019

Con los datos del Observatorio o del Indec, la pobreza aumentó 10 o 12 puntos porcentuales entre 2017 y 2019:

Resumen presentación Observatorio de la Deuda Social Argentina - UCA