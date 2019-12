Cornejo como ex gobernador: "Ha sido un honor y un gusto servirlos"

Alfredo Cornejo bajó las escalinatas despacio, con una sonrisa nostálgica. Acompañado por su esposa, Lucía Panochia, dejó el cuarto piso de Casa de Gobierno por última vez como gobernador.

Antes, el ex gobernador había saludado al público desde el balcón de su despacho. Cornejo asumió en 2015 y le dejó el mandato a Rodolfo Suarez, el sucesor "elegido" por él dentro del radicalismo.

Cornejo tomó la palabra para despedirse y dijo que quería evitar un balance. "El balance ya lo hizo el pueblo de Mendoza en todo este año electoral", arrancó el ahora ex gobernador en su discurso.

"Los pueblos necesitan vivir de la esperanza. Se renuevan las demandas; más con cambios tecnológicos y culturales. Cuidando lo que se ha hecho bien. Pero sabiendo que se necesita mejora calidad y más de los servidores públicos", aseguró.

"Es necesario mirar al futuro cuidando lo que se hace bien pero sabiendo que la ciudadanía necesita mejor calidad del Estado"

Cornejo se quebró en su discurso al agradecer. Como pocas veces, se tomó tiempo para hablar y su discurso tuvo una textura distinta: más humano y sincero. Sin chicanas y con agradecimientos para todos. "Solo quiero agradecer. Quiero agradecerle a la militancia del frente Cambia Mendoza que me llevó al gobierno", recordó. "La acción política es la acción más noble. No hay ningún espacio para un proyecto de cambio sin esa acción política. Mi más sentido reconocimiento para los dirigentes políticos que hacen bien las cosas. A los que me criticaron de buena fe. Y a los que acercaron propuestas desde la oposición, muchas gracias por las buenas ideas. A quienes me ayudar a formular proyectos de ley que quedarán inmortalizados por mucho tiempo. Mis gracias profundas porque le hemos hecho un bien", dijo.

El otro momento clave fue el recuerdo y agradecimiento a su familia. "Les agradezco y les pido disculpas", dijo. "Y a los cobardes que se esconden detrás de las redes sociales, dejen de hacer daño", cuestionó. El ex Gobernador perdió en el mismo año a su madre y a su padre. También se quebró al recordarlos.

En su despedida @DifusionCornejo agradece a sus votantes, sus legisladores, sus funcionarios, empleados de planta, familiares y familiares de sus funcionarios

Cornejo habló pausado. Y se tomó tiempo para detallar más sensaciones, que hechos de Gobierno. "Gracias, fue un honor haberlos servido", cerró emocionado Cornejo.