Un aporte al diálogo tras la tensión por la minería

Los integrantes de Agenda Mendoza proponemos a todas las mendocinas y los mendocinos retomar el camino del diálogo y el debate, a fin de encontrarnos y ponernos de acuerdo sobre el presente y el futuro.

Ante la situación general en la que se encuentra la provincia producto de la modificación a la Ley 7722 y la temporal suspensión de esas modificaciones, es imprescindible que se promuevan y produzcan las instancias de diálogo correspondientes y todas las posturas puedan ser escuchadas y sopesadas para llegar a una solución conjunta, considerando incluso la posibilidad de que el Gobierno impulse una consulta popular, bajo la figura de plebiscito.

En estas instancias deben estar contempladas no sólo las organizaciones de los grupos en pugna de diversos intereses, debe estar la voz de los ciudadanos y ciudadanas de todos los departamentos, por lo que necesario establecer reglas de juego claras para asegurar la participación ciudadana. Los adecuados mecanismos de diálogo permitirán la construcción de consensos.

Un gobierno moderno y democrático ha de incorporar el diálogo permanente y la búsqueda de consensos como parte de su ADN y su lógica funcional. Los nuevos métodos y técnicas de la participación ciudadana tienen que permitir ampliar la participación, a fin de no equivocar en las medidas que fundamentalmente puede marcar la historia de un pueblo y su cultura.

Si los entes reguladores y las herramientas de control que hoy son posibles no son confiables, generan dudas o no son suficientes entonces debemos proponer y construir nuevas herramientas a través del diálogo. Si la letra de la ley no garantiza la seguridad para el medio ambiente mendocino entonces propongamos una Ley que si lo haga y derogue la anterior.

Vivir en un Estado democrático y de derecho implica, entre otras cosas importantes, que el gobierno asegure la libertad y los derechos de los ciudadanos (uno de ellos es el de expresión).

Defender derechos no es sinónimo de ser violentos. El futuro de Mendoza no debe estar fundado en la fuerza, las balas y el gas lacrimógeno. Tampoco en las posturas inflexibles basadas en la imposibilidad de controlar las herramientas del progreso.

Debemos, entre todos, hacer efectivo el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Tenemos ese derecho, y ese deber.

Dado que las manifestaciones desarrolladas en la provincia de Mendoza por la sanción y promulgación de la ley 7722 se vieron agravadas por el alto grado de represión institucional de las fuerzas policiales, Agenda Mendoza observa una falta de canales de representatividad y diálogo entre la dirigencia, por ello expresa:

1. Tras la derogación de la Ley 9209, su reemplazo por otra que sea resultado del proceso de diálogo y participación ciudadana, en el ámbito legislativo provincial.

2. Constituir una Mesa de Diálogo con los Asambleístas, Fuerzas Productivas y Sectores Representativos de la Sociedad (Políticos, Religiosos, Culturales, Sociales) a fin de desarrollar la nueva ley y su reglamentación. Entendemos que es posible una minería responsable sin perjudicar los acuíferos provinciales.

3. Convocar a plebiscitos departamentales con el objeto de respetar la autonomía y voluntad de cada municipio. La combinación entre el uso racional del agua y la explotación minera debe ser entendida desde la identidad cultural de cada departamento en particular.

4. Sancionar Ley de Participación ciudadana que defina y reglamente mecanismos de participación y su implementación

5. Diseñar, formular e implementar políticas de Estado relacionadas a la ampliación de la matriz productiva, el cuidado del agua y el ambiente, mediante procesos participativos con el mayor rigor técnico y jurídico

6. Consideramos la necesidad de fortalecer la Policía Ambiental y Minera en manos del Poder Judicial y el Juzgado Minero Ambiental.

Recomponer el clima social y adecuar un diálogo que se ajuste a este tipo de reclamos y logre legitimidad y representación, es el único camino para que agua y minería trasciendan y den respuesta a una sociedad sustentable.

● La movilización de Mendoza nos señala que el proyecto de nuestra provincia es con la bandera de la defensa del medioambiente.

● La agenda del agua está impactada por el cambio climático. En Mendoza la emergencia hídrica es un hecho.

● La minería es posible teniendo en cuenta un nuevo acuerdo social, el control del Estado y la evidencia científica.

● Tenemos la urgente necesidad de promover un marco de inversiones sostenibles que asegure procedimientos y reglas para garantizar el cuidado ambiental y la participación pública.

● El concepto de desarrollo debe estar basado en la inclusión social, el derecho al ambiente sano y la ampliación de la matriz productiva.

Agenda Mendoza pone a disposición de los mendocinos y las mendocinas una metodología de construcción de diagnósticos participativos y consensos que ha desarrollado y validado en diversas oportunidades para la construcción de políticas sostenibles.

La Mendoza del presente con futuro próspero la construimos hoy mismo entre todas y todos o solo será de unos pocos.