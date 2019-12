Natalio Mema, de los "memes" del Mendotran a su ratificación en el cargo

El año 2019 no fue un año más para el funcionario más joven del gabinete de Alfredo Cornejo. En enero el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, fue blanco de duras críticas por la implementación del Mendotran y los inconvenientes que esto generó en miles de usuarios. Fue insultado, amenazado e incluso se hicieron memes en su contra pidiendo la renuncia. Con el paso de los meses el servicio mejoró y Rodolfo Suarez le ha dado la oportunidad de seguir al frente de la cartera para profundizar los caminos iniciados durante su gestión. "Traté de no verlos a los memes. Desde mis hermanos a mis viejos y amigos todos me hicieron bullying pero no me detuve mucho a verlos. En las redes sociales fue muy fuerte pero de ahí sacamos muchas críticas que sirvieron para mejorar el sistema para que hoy esté funcionando", reconoció.

En diálogo con MDZ Radio, Mema hizo un balance de lo realizado en estos cuatro años y reconoció que los usuarios del sistema de transporte se enojaron con razón. "Fue lo más difícil. Comenzamos el cambio con mucha gente enojada y con razón. Se encontraban desorientados. Les costó entenderlo, conocerlo. Hicimos trabajos durante el año, pero hasta que no ocurre el cambio es muy difícil que se llegue al usuario y tome conciencia sobre el mismo. Siempre queda la sensación de que se pudo hacer mejor", admitió sobre aquellos complicados meses. "El punto de inflexión fue el comienzo de clases. Eso nos dio un espaldarazo para continuar con una serie de cambios que se hicieron en base a sugerencias de los usuarios. Eso llevó a que el sistema hoy esté funcionando", adhirió.

Además, sostuvo que también existió un uso político del enojo y manifestó que así como en las redes salieron a la luz reclamos genuinos, también hubo otros apalancados e incluso usados políticamente. "Arrancaba un año electoral y muchos vieron la veta para usar mi nombre para criticar al gobierno", relató y dejó claro que lo más duro fueron las amenazas que sufrió sumado a los ataques perpetrados contra comercios de su familia. Su número telefónico se viralizó y hubo pintadas en su contra. "Me pasó que alguna persona me reconocía y se acercaba enojada a hacerme una crítica, pero siempre con respeto", manifestó en Vos Sabrás.

Según explicó, muchos de esos reclamos sirvieron para corregir errores y hoy el sistema se encuentra funcionando. "No ha sido fácil en ningún lugar el mundo un cambio de estas características. Hoy estamos pasando de ser un pueblo a una Ciudad con un millón de habitantes en zona metropolitana. Tenemos 350 mil usuarios por día viajando. Sin duda no fue fácil. El respaldo del equipo de gobierno más los resultados que de apoco se fueron viendo calmaron la situación", subrayó.

Mema sostuvo que el sistema seguirá mejorando y aseguró que Suarez le expresó su respaldo y le pidió continuar al frente de la cartera que además de Transporte está a cargo de Electricidad y Agua y Saneamiento. "Alfredo Cornejo dejó claro que el no tendría injerencia en el gabinete de Suarez. Yo vengo trabajando con todos los intendentes y Rodolfo es uno de ellos. Él me conoce a mi y mi forma de trabajar", expresó.

"Comenzamos con una serie de conversaciones con él, que estaba armando la provincia que viene. Va a tener su impronta y su forma, más allá de la continuidad. Él tomó la decisión, lo charlamos y me puse a su disposición. Le dije que lo iba a acompañar con mucho gusto", dijo sobre el ofrecimiento.

