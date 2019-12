Reunión de Reinas y Suarez:"Marcha atrás con la 9209 o no hay vendimias departamentales"

Ayer en horas de la tarde se produjo una reunión entre integrantes de la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia de mandato cumplido), y el gobernador Rodolfo Suarez. En el encuentro, en el que también estuvo el vicegobernador Mario Abed, la Ministro de Turismo y Cultura Mariana Juri y otros funcionarios, el tema a tratar fue la postura de la entidad que componen las mujeres con respecto al conflicto social que generó la promulgación de las modificaciones de la ley 7.722.

Recientemente el departamento de La Paz anunció la suspensión de su Vendimia, hasta tanto no se derogue la ley 9.209, que introdujo cambios a la ley 7.722. Se sumó así a lo que ya habían hecho en este sentido Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Carlos.

Como fruto del encuentro, desde Corenave se emitió el siguiente comunicado:

Desde la Comisión de Reinas Nacionales, agradecemos la instancia de diálogo ofrecida en el día de ayer por el Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia de Mendoza, y parte de su gabinete.

La reunión se dio en un ambiente de cordialidad donde las dos partes expresaron las posturas correspondientes.



Aunque consideramos debería haber sido previa a la sanción de las modificaciones a la #Ley7722, nos parece sumamente importante que se generen espacios de debate donde puedan participar asambleas, asociaciones y organizaciones sociales, religiosas o políticas.



El Gobernador de la Provincia se ha comprometido a que si no hay consenso social, instará al poder legislativo a que se derogue la Ley 9209.

Mientras esto no suceda, creemos necesario y urgente seguir manteniendo la postura inicial.



Apoyamos de manera contundente a los departamentos de Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Carlos que en el día de la fecha han comunicado que no se realizaran las fiestas departamentales hasta que no se dé marcha atrás.



Solicitamos a los demás departamentos se adhieran a esta medida para poder levantar la voz del pueblo de Mendoza, exigir el cuidado de nuestros Recursos Naturales y establecer políticas públicas reales que defiendan el medio ambiente.



El agua de Mendoza, no se negocia.

#SinaguaNOhayvendimia

#La7722nosetoca