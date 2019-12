El conflicto entre radicales quedó al desnudo en las redes

Una serie de mensajes en Twitter de los principales referentes del radicalismo nacional generaron confusiones, aunque también reflejaron cierto nivel de conflicto interno por la ley de emergencia.

Es clave saber que la Cámara de Diputados hará dos sesiones, una especial para discutir la emergencia y la otra para la asunción de los diputados oficialistas que remplazarán a los que se fueron como funcionarios al gabinete de Alberto Fernández.

El gobernador Rodolfo Suarez propuso en Twitter que Cambiemos posibilite el quorum para que asuman los nuevos diputados, pero, según sus voceros oficiales, de ninguna manera se expresó sobre dar el debate en la ley de emergencia.

Hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 18, 2019

También dijeron en Casa de Gobierno que esta declaración fue acordada con Alfredo Cornejo. Aunque los mensajes del ex gobernador fueron un poco más precisos. Usó dos tuits: uno para señalar que estaba "en sintonía" con Suarez sobre el quorum para los nuevos diputados; y el otro para aclarar que la sesión en la que asumirán los legisladores "no es la misma" que la que abordará la emergencia.

En el segundo. no dio su posición personal sobre dar o no quorum para la sesión sobre la emergencia. Antes había dicho que no participó en la votación del interbloque de Cambiemos en la que ganó la posición de no sentarse en las bancas.

En sintonía con lo que plantea el Gobernador de Mendoza @rodysuarez es necesario dar quorum para que asuman los nuevos legisladores. — Alfredo Cornejo (@DifusionCornejo) December 18, 2019

Es de sana institucionalidad dar el quorum en la sesión para que juren los legisladores que faltan asumir, que no es la misma sesión para tratar la emergencia — Alfredo Cornejo (@DifusionCornejo) December 18, 2019

El timeline del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sumó más voces a la secuencia y reveló el conflicto radical.

El flamante secretario general de la UCR nacional dijo, en otros dos tuits, que no está de acuerdo con retacear el quorum para la asunción de nuevos diputados. Pero además dijo que tampoco estaba de acuerdo en que el interbloque de Cambiemos en Diputados no de quorum para debatir la emergencia.

No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 18, 2019

La oposición debe dar quórum, no comparto lo resuelto ayer por el Interbloque de Juntos por el Cambio.

El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos.

La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 18, 2019

Este conjunto de mensajes en la red social precipitó una aclaración del interbloque de diputados aludido.

"La sesión de juramento de los diputados reemplazantes debe realizarse de forma normal. No hay motivos institucionales para impedir la asunción de un legislador electo democráticamente", señaló ese comunicado. Pero el interbloque también se plantó fuerte ante Morales: dijo que está en desacuerdo con la ley de "multi emergencias" que envío el Gobierno nacional y ratificó que "no dará quórum a esta segunda sesión".

Por último, Gustavo Valdez, gobernador radical de Corrientes, dijo que está de acuerdo con el quorum para que asuman los diputados del frente Todos, pero, como Suarez y Cornejo, evitó hablar del espinoso tema del quorum para la sesión especial sobre la emergencia. Dijo solamente que "el Gobierno debería permitir el debate y la modificación de ciertos artículos".