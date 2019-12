Moyano habló de los conflictos en la UTA: "Tratan de ensuciarme"

El líder camionero Hugo Moyano se intentó despegar hoy de los incidentes que se produjeron ayer en la sede de la UTA, y culpó a periodistas de querer "ensuciarlo" ligándolo al conflicto sindical.

"Que digan que esto tiene que ver conmigo es un disparate, no tiene nada que ver. Una cosa es que yo entienda y comprenda el reclamo de los trabajadores, pero otra es que yo apoye lo que sucedió ayer", aseguró el sindicalista a radio La Red.

Durante la tarde de ayer un sector de la UTA que estaría ligado a Moyano tomó la sede y protagonizó importantes desmanes. Diferentes versiones periodísticas indicaron que el conflicto era parte del enfrentamiento entre Moyano y Roberto Fernández, actual titular de la Unión Tranviaria Automotor.

Moyano cargó contra los periodistas que hablaron de su vinculación con el conflicto. "Es la expresión más grande del cinismo el gordito ese que está en canal 13 que ayer insistía en vincularme con esta toma (en clara alusión al periodista de TN Nicolás Wiñazki). Es un disparate total para algo en lo que no tengo nada que ver", sostuvo Moyano.



Y agregó: "Los hijos de p... son así y están en todos lados para tratar de joder. Están apuntando a que yo tenga algo que ver, pero lo que pasó en UTA es una realidad que hay que verla desde todos lados, como opinión digo; la gente se cansó de denunciar, les cortan un dedo a los trabajadores, los matan, ellos se cansaron de denunciar", manifestó luego en referencia a los motivos convocantes del paro que afecta a más de 60 líneas de micros en Buenos Aires.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Novaresio910 | Hugo Moyano: “Siempre quieren involucrarme en algo que no tengo nada que ver. Los 'hdp' son así. Tienen ganas de joder” con @luisnovaresio uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (@radiolared) December 17, 2019

"Ahí hay un reclamo valedero por parte de la gente y si yo tuviera una situación así me iría a mi casa", dijo en referencia a una posible renuncia de Fernández, algo que el propio aludido negó que vaya a hacer. "Yo hice una elección en el gremio, fui el único candidato me votaron miles de personas porque cuando uno hace las cosas bien, la gente lo reconoce. A mi, si me hubiera tocado vivir algo de eso, me hubiera ido", insistió.