El Gobierno de Bolivia espera que Argentina no permita a Evo hacer política en su contra

El Gobierno interino de Bolivia espera que Argentina no permita que Evo Morales haga política en contra del Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez, como considera que ocurrió en México pese a su condición de asilado. "Esperemos que Argentina cumpla rigurosamente con esos principios", advirtió este jueves la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, en referencia a que la condición de asilado o refugiado de Morales en ese país le impediría realizar actividades políticas.





"No ocurra como en México, donde tenía micrófono abierto, palestra abierta para hacer política", comentó Longaric. La canciller interina se pronunció en estos términos sobre la llegada en esta jornada a Argentina de Morales, tras haber estado asilado en México, país al que el Gobierno interino de Bolivia reprochó reiteradamente que le permitiera hacer política en su contra pese a la condición de asilado.



Karen Longaric expresó el pedido de su Gobierno interino para que su par argentino no permita que Evo Morales haga "manifestaciones ni actos políticos", que conlleven "desestabilizar" al Ejecutivo transitorio de Áñez. El Gobierno provisional boliviano espera "un relacionamiento seguramente básico, pero respetuoso" con el nuevo Ejecutivo de Alberto Fernández en Argentina, quien comunicó que no reconoce al de Áñez en Bolivia.



Longaric advirtió de que para los diplomáticos bolivianos en Buenos Aires será una situación "muy difícil", porque se espera "mucha agresividad, mucha hostilidad" por parte de residentes de Bolivia "alineados" con Morales, con el apoyo de "piqueteros argentinos".



Evo Morales manifestó al llegar a Argentina, donde pidió ser refugiado, que está "fuerte y animado" y buscará "seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande".

Mi eterno agradecimiento al presidente @lopezobrador_, al pueblo y al Gobierno de #México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre, denunciado un golpe de Estado para derrocarlo, llegó al aeropuerto internacional bonaerense de Ezeiza procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada al parecer para un tratamiento médico. El Gobierno interino de Bolivia presentó contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional de Áñez desde su asilo en México.