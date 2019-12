El PJ se mostró permeable a modificar la 7722

El presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, admitió que no fue una sorpresa que Rodolfo Suarez enviara un proyecto para reformar la 7722 en su primer día de gobierno. "Sabíamos que lo iba a enviar. Ahora la discusión está en el ámbito legislativo", manifestó y sin adelantar posturas subrayó que "la idea es trabajarlo y cuando estén los votos y el consenso social se evaluará si se le da tratamiento o no".

"El Justicialismo tomó la postura de que el Ejecutivo haga la propuesta para luego ir trabajando sobre la base de ese proyecto, haciendo aportes desde el PJ para tratar de arribar a una solución que contemple todos los intereses provinciales", explicó Gómez en MDZ Radio. El diputado reconoció que dentro del bloque hay diferentes matices y que serán respetuosos en ese sentido pero dejó claro que están trabajando en el proyecto.

"La idea es trabajar esta semana y la que viene el proyecto en comisión de manera conjunta. Con la presencia de los funcionarios del ejecutivo para que expliquen el alcance y cuál es la idea respecto a la modificación de la 7722", advirtió y "sin adelantar postura" sostuvo que harán "los aportes respectivos y las observaciones que creamos convenientes". "Quien nos gobierna fue elegido por voto popular y es quien va a marcar el lineamiento en este tema. Por eso queremos saber qué quiere este gobierno. Hay que tener presente que todos los proyectos mineros requieren mucho tiempo y lo que se haga con la 7722 va a superar el mandato de este gobernador", señaló.

"Hay que ser responsable y criteriosos y no sacar entre gallos y medianoche una ley que no nos sirva. Desde la política tenemos que generar una propuesta superadora en ese sentido", adhirió y recordó que en 2007 él era legislador y votó en contra de la 7722. "Yo en su momento voté de manera negativa la ley y creo no haberme equivocado. Seguimos produciendo lo mismo sin generar nuevas actividades. El gobierno viene con esa intención y habrá que verlo en un marco de seriedad y responsabilidad. Dentro del marco de institucionalidad que siempre caracterizó a Mendoza", afirmó el diputado del PJ.

De todas maneras, intentó llevar tranquilidad a quiénes se oponen a la minería sostuvo que no se aprobará nada si no se garantizan controles de calidad. "Hoy la provincia controla bien el petróleo y donde hay problema lo supo resolver. Si lo de la minería es un problema de control, habrá que resolverlo y si no se puede controlar, no será una actividad que pueda llevar adelante la provincia", concluyó.

"La gente tiene que tener la tranquilidad de que estamos trabajando para que esto sirva a los mendocinos", finalizó. Por lo pronto, la semana que viene el proyecto empezará a trabajarse en las comisiones de LAC, Economía y Ambiente de forma conjunta.