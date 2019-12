Alberto: "Pongámosnos de pie y empecemos nuestra marcha"

Alberto Fernández juró y es el nuevo presidente de la Nación. El Jefe de Estado llegó a las 11.59 al Congreso e ingresó por la explanada, por la que minutos antes había ingresado Mauricio Macri, quien le traspasará los atributos presidenciales durante la ceremonia de asunción ante la Asamblea Legislativa.

Durante la mañana, fueron ingresando legisladores, delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático, autoridades nacionales e invitados especiales, y a las 11.16 fue la apertura de la sesión de la Asamblea.

Alberto juró de manera sencilla y fue seguido por el canto de la marcha peronista por parte de los legisladores y el público que está en el recinto.

Luego, fue el turno de Cristina Fernández, quien asumió como vicepresidenta. Tras ese acto, ingresó al recinto Mauricio Macri, quien saludó a Alberto y recibió un frío reconocimiento de Cristina.

EN VIVO | Ceremonia de asunción presidencial. https://t.co/9HOIOptrD5 — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2019

"No es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva", dijo Alberto al iniciar su discurso y recordó el retorno de la democracia en 1983. "Vengo a convocar a la unidad de todos los argentinos en pos de un nuevo contrato social que sea fraterno y solidario", dijo. "Es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos", dijo. "Vengo a convocarlos sin distinciones, a poner a la Argentina de pie. Es necesario como condición necesaria", aseguró.

Alberto habló de la necesidad de superar los muros. "Tenemos que superar el muro del rencor del odio. El del hambre y finalmente el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideologías distintas son los que nos dividen", dijo al convocar a todos. "Vengo a invitarlos a construir una sociedad unida. No necesita uniformidades. Partimos desde que toda verdad es relativa", aseguró.

"No ignoro que los conflictos que enfrentamos enfrentan intereses y pujas distributivas", reconoció. Sostuvo hoy que hay que priorizar una "ética de las prioridades y la emergencia", porque "sin pan la vida sólo se padece, y no hay democracia ni libertad. por eso la primera reunión consistirá en el Plan de Argentina contra el Hambre, para poner fin a este presente penoso", indicó en su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso.

En cuanto a medidas de gobierno, Alberto dijo que lo primero que hará será convocar a la comisión contra el hambre para enfrentar ese problema estructural de Argentina. En ese sentido, dijo que se necesita ordenar prioridades y habló de las deudas que tienen las familias argentinas por alimentos y remedios. Y anunció una línea de créditos no bancarios para enfrentar la crisis. "Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas", anunció el presidente. Además mencionó el "Salario Social Complementario" con programas laborales.

La herencia

Alberto también se refirió a la herencia que recibirá. "Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar un tiempo mejorar", aseguró. "La inflación es la más alta de los últimos 28 años. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar pasó de $9,60 a $63. La pobreza está en los valores más altos desde el 2008. Retrocedimos. La deuda pública está en su peor momento desde 2004. El nivel de producción industrial es equivalente al del 2006, retrocedimos 13 años. Se cerraron 20 mil empresas", enumeró. "La economía y el tejido social están en un estado de fragilidad", dijo.

"He decidido que no le daremos tratamiento al Presupuesto enviado por el gobierno anterior. Sus números no reflejan la realidad. Un presupuesto adecuado puede ser proyectado una vez que el proceso de renegociación de la deuda haya sido finalizado", dijo.

En ese sentido, el Presidente dijo que buscarán generar un proyecto "propio" y no recetado. "El proyecto de presupuesto debe ser "propio" y "no dictado desde afuera", y que por ese motivo recién podrá ser posible tenerlo "luego de la renegociación de la deuda y de poner en práctica medidas económicas sociales y de la economía real", al dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

"Los únicos privilegiados serán los que quedaron atrapados en la pobreza y la marginación", argumentó.

En cuanto a la deuda, repitió que será necesario renegociarla porque el gobierno anterior dejó al país en un eventual default. "El plan macroeconómico no está aislado. Vamos a trabajar para transformar la estructura productiva. Vamos a encarar el problema de la deuda. No hay pago que se pueda sostener sin que el país crezca. Para poder pagar, hay que crecer primero", determinó. En ese sentido, dijo que tendrán una

"El país tiene voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo", dijo, y agregó que los acreedores tomaron el riesgo de prestarle a un país con un modelo que ha fracasado.

"Vamos a poner a la Argentina de Pie"

La economía fue uno de los ejes del discurso, y allí las economías regionales y la economía popular. Par aello se crearán "capitales alternativas en las provincias para que esos lugares puedan hacerse carne en las decisiones de la política", a fin de "garantizar el verdadero federalismo y una estructura de calidad y sustentable", añadió en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

También anunció un "Plan de reactivación de obra pública", con una política de transparencia de la ejecución de esas obras. En el mismo sentido, dijo que habrá un plan de viviendas masivo ejecutado por el Ministerio del Hábitat y la Vivienda. En cuanto a la salud, anunció que declarará la emergencia sanitaria en todo el país.

Política exterior

Fernández dijo que la política exterior será abierta para buscar nuevos mercados. Y mencionó a Brasil como uno de los ejes "más allá de cualquier diferencia personal" que pueda haber entre los gobernantes. La mención apunta a las discusiones previas con Jair Bolsonaro.

"Han crecido los movimientos autoritarios, hubo golpes de Estado", dijo al referirse a la región y su intención de reafirmar el Mercosur, la integración regional y la libertad de cada país.

En el tema Malvinas, anunció la creación de un consejo para generar una política de Estado para reclamar los derechos soberanos sobre las islas que trascienda a los gobiernos de turno.

En el tema ambiental, Alberto mencionó primero al Laudato SI de "nuestro querido papa Francisco". Y luego formalizó uno de los anuncios previos: la creación de un Consejo Económico y Social, que tendrá aval legislativo. La intención es que desde allí surjan las políticas para el desarrollo humano.

Justicia

Alberto Fernández fue eufórico para cuestionar a la justicia y repitió lo que dijo en los días previos. Consideró que hubo "detenciones arbitrarias" y anunció una reforma del sistema judicial. Aunque no lo detalló con nombre y apellido, se refirió a los políticos que hoy están detenidos con prisión preventiva.

"Tenemos una democracia con cuentas pendientes. En democracia, sin justicia independiente, no hay democracia", aseguró. Y para ahondar, dijo que "sin una justicia independiente no hay República". "Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan", denunció. "Por eso hoy vengo a manifestar un contundente nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más una justicia que es utilizada para silenciar adversarios", dijo. "Cuando digo nunca más, es nunca más", aseguró. "Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena, se violan los principios más elementales del estado de derecho", dijo. "Vamos a enviar un proyecto de reforma del sistema federal de justicia", anunció.

Además, Alberto anunció que intervendrá la AFI: "Vamos a impulsar una reestructuración del sistema de inteligencia"; dijo. Los fondos reservados dejarán de ser secretos y serán redireccionados para el plan contra el hambre.

El Presidente dijo que cambiará la forma en la que se distribuye la pauta oficial y también el volumen de dinero destinado a ese fin. Al mismo tiempo aseguró que no habrá pagos a periodistas o programas particulares y que la relación será con los medios.

En educación, dijo que buscarán ampliar la jornadas extendida. "Queremos que cada maestro y maestra deseen ser educadores de futuro", dijo. "Estableceremos las bases de un gran pacto educativo nacional con todos los miembros de la comunidad", agregó.