La sobrina de Alperovich ratificará esta semana en Buenos Aires su denuncia por abuso sexual

La sobrina del senador y ex gobernador tucumano José Alperovich, quien acusó a su tío de abuso sexual, ratificará "en el transcurso de esta semana" su denuncia ante los tribunales porteños, algo que ya realizó en la justicia tucumana, donde la causa quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".



"Es inminente su declaración en Buenos Aires" ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, "aunque aún no hay una fecha concreta" dijo a Télam Milagro Mariona, vocera del equipo técnico de acompañamiento a la denunciante.



Como una persona no puede ser investigada o enjuiciada por un mismo delito en dos lugares diferentes aunque los hechos hayan ocurrido en ambos sitios, Mariona explicó que "posiblemente se unifiquen ambas causas".



En Tucumán la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Tucumán a cargo de María del Carmen Reuter , "pero todavía no se sabe qué jurisdicción se quedaría con el expediente", explico Mariona.



Precisó que la decisión "depende de varias cuestiones" y si bien "se suele elegir el lugar donde se cometió el primer hecho, también se puede hacer prevalecer un criterio de economía procesal" que indica que se debe privilegiar el lugar donde residan las partes para evitar dilaciones.



"La resolución dispuesta por la fiscal Reuter es muy importante, ya que ha valorado la denuncia de la víctima y la calidad de las pruebas aportadas, por lo que le pide al Juez que proceda a la apertura de una investigación jurisdiccional", dice el comunicado del equipo que acompaña a la ex secretaria y sobrina de Alperovich.



Mariona explicó que aunque en Tucumán rige el sistema acusatorio, Vismara solicitó una "investigación jurisdiccional" porque, "al tratarse de un senador, quien debe investigar es el juez".



La vocera detalló, además, que el senador en uso licencia ya se encuentra en Tucumán "pero todavía no hay fecha de indagatoria".



Por otro lado, el equipo valoró la actitud de la defensora de género del diario Perfil, Mabel Bianco, quien ayer utilizó su columna para hacer una crítica a la cobertura realizada por el propio medio.



"En estos casos es muy importante resguardar la identidad y privacidad de la denunciante, por eso no deben publicarse fotos (..) Espero que esto no vuelva a ocurrir en PERFIL, donde el domingo se publicó en la primera página e incluso en la nota interior", escribió Bianco en su columna "Abuso sexual y aborto: dos temas candentes".



"Lo de Mabel Bianco me parece saludable y es lo que deberían hacer muchos medios que todavía tienen el nombre de la víctima en sus portales", opinó Mariona.



La periodista local advirtió además que "el Inam y la Defensoría del Público tienen un rol que cumplir" frente a estos casos, dado que parte de su función es "hacer cumplir la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres "



El pasado 22 de noviembre una sobrina del senador nacional, José Alperovich, presentó una denuncia por abuso sexual en contra suya ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), en Buenos Aires.



Ante la denuncia el legislador solicitó licencia por seis meses, la que fue concedida por el Senado.