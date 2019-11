La nueva ministra de Salud está a favor de discutir el aborto

A pocos días de asumir como Ministra de Salud, Ana María Nadal pasó por los estudios de MDZ Radio y trazó un perfil de cómo será su gestión. Al ser consultada sobre temas sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo, no esquivó la pregunta y contestó con franqueza. "Me parece bien que se debata en el Congreso el proyecto del aborto no punible. Ese es el espacio indicado porque ahí está representada la voluntad de todos", subrayó.

"Si se convierte en ley la interrupción voluntaria del embarazo, tendremos que ajustar el sistema de salud y cumplir con ella. Creo que es un tema sanitario y me parece que es bueno que se debata en el Congeso", afirmó Nadal respecto a la intención del presidente electo Alberto Fernández, quien ya adelantó que planea enviar un nuevo proyecto.

Además, también habló sobre otro tema que ha generado polémica en los últimos días: la renuncia del secretario de Salud Adolfo Rubinstein y la Interrupción Legal del Embarazo. "Para hablar de ese tema quiero decir que en Mendoza la ILE se hace y se garantiza ese derecho a las mujeres. Trabajamos de acuerdo a lo que establece el Código Penal y a lo que manda la Corte de la Nación", argumentó.

La semana pasada se generó un sismo interno en Cambiemos luego de que Rubinstein emitiera una resolución que reglamentaba el protocolo de abortos no punibles. En concreto, fijaba pautas claras para los procedimientos en casos de abortos legales por los motivos determinados en el Código Penal. Lo más destacado del protocolo tenía que ver con la autorización a adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, considerando que un embarazo a esa edad implica riesgos físicos y psicológicos para las niñas. Por otra parte, la medida establecía que las adolescentes de entre 13 y 16 años podrían abortar sin que se les exija la autorización de los padres, siempre y cuando se trate de un embarazo que lleve menos de 12 semanas de gestación y sea un aborto medicamentoso. Sin embargo, la resolución fue derogada y Rubinstein renunció a su cargo.

"Rubinstein es un sanitarista impecable que ha venido a trabajar deudas históricas en el país respecto al sistema de salud. Ha venido a dar grandes batallas y desafíos porque es un sanitarista e investigador impecable", destacó Nadal y defendió la resolución que luego fue derogada. "Venía a poner a nivel nacional un paraguas para todas las provincias porque muchas no tienen una guía de trabajo para que se puedan garantizar las ILE", esgrimió. #Creo que la situación se mezcló con cuestiones que exceden lo sanitario. Se va con el convencimiento de lo que ha hecho está bien, porque estamos hablando de protocolos para ordenar procedimientos legales", remarcó.

Otro punto que destacó es que en Mendoza la objeción de conciencia no puede ser institucional y que si existe a título personal se respeta pero administrando los medios para que en todas las instituciones se garantice la ILE.

Los desafíos de su gestión

A la hora de hacer un balance Nadal recordó la situación en la que se encontraba el Sistema de Salud hace cuatro años. "No funcionaban los ascensores, había deuda con proveedores, el sistema estaba caído. Costó mucho reconsutruirlo y ponerle gestión", dijo y agregó que lo van a mejorar a partir de un modelo, "pensando que la Salud es una política pública que debe trascender gobiernos".

"El sistema de Salud es todo. Vamos a trabajar fuertemente en nuestra red de establecimientos asistenciales de Salud. Estar cerca de las personas para mejorar la calidad de atención. El primer nivel de atención es la puerta de entrada", expresó en referencia a los Centros de Salud. "Hay que fortalecerlos para que la gente vaya, porque es ahí donde se resuelve mejor el problema con una visión territorial", manifestó.

Para ello, reconoció que hay que fortalecer la capacidad de resolución de los Centros de Salud para que puedan dar respuestas a las personas y que no decidan ir a las guardias de los hospitales. "Esa conducta responde a modelos hospitalocéntricos que la gente cree que en el Hospital están todas las respuestas. Hay que fortalecer el primer nivel para que le den respuestas y no vayan directamente al hospital", sostuvo. "Debemos comunicar que en el Centro de Salud hay excelentes profesionales y hay que ampliar el horario", remarcó y dijo que es necesario tener una visión integral de la salud, pensando en la promoción y la protección.

Por ejemplo, hizo referencia a la coordinación con OSEP y PAMI para unificar las compras y mejorar los recursos, haciendo más eficiente el gasto. También destacó que "hay que hablar con las universidades para promover que los jóvenes que se reciben quieran ir al primer nivel". "Hay que incentivar las especializaciones de primer nivel, no solo económicamente sino que existen otras estrategias como ofrecer capacitaciones, vínculos y rotaciones", aseguró.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio.