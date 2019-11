Para la próxima presidenta del EPRE, Edemsa se quedó sin excusas

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 288 del EPRE, mediante la cual se da a conocer la situación financiera de Edemsa. Según consta en el informe final elevado por los auditores "la tarifa aplicada por Edemsa siempre le posibilitó facturar y recaudar de sus usuarios finales la totalidad de los recursos necesarios para cancelar las facturas emitidas por CAMMESA por dichos conceptos". Pese a ello, en lugar de pagarle a CAMMESA se comprobó que parte del dinero era utilizado para invertir en Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos, Bonos y Acciones. En base a ello la futura presidenta del EPRE, Andrea Molina, aseguró que la distribuidora se quedó sin excusas a la hora de prestar un servicio de calidad a los usuarios.

"No nos metemos en el giro económico de la empresa, porque esa no es la función del EPRE. El ente debe regular para que a todos los usuarios les llegue la energía y eso es lo que debemos asegurar", manifestó Molina, que a partir de diciembre se hará cargo de la presidencia del EPRE.

"Con el informe de la auditoría quedó confirmado que con la tarifa que les damos en Mendoza pueden brindar el servicio. Determinamos que la tarifa es suficiente para que cubran todos sus costos, incluida la compra de energía. Si ellos deciden otro giro comercial, es su decisión", manifestó en diálogo con MDZ Radio.

La "bicicleta" financiera de Edemsa era sencilla de explicar. CAMMESA le daba la energía y Edemsa la distribuye, tarea por la cual le cobra a los usuarios del servicio. Parte de esa recaudación es para pagar la energía eléctrica, pero en lugar de cancelar esa deuda el dinero recaudado se ingresaba al sistema financiero con la compra de Fondos de Inversión, bonos y acciones. Eso le permitió obtener ganancias millonarias en concepto de intereses.

Las cifras son contundentes. Según los auditores el monto de la deuda no regularizada que posee la empresa EDEMSA con CAMMESA era de $2.223 millones (incluye capital, intereses y mora) al 31 de Diciembre de 2018, al mes de Febrero de 2019 ascendió a unos $3.356 millones y al 10 de julio de 2019 esa deuda alcanzó los $3.594 millones.

"Cammesa no ha hecho ningún requerimiento al respecto y tampoco se pone en riesgo el servicio de los usuarios. Por eso tampoco se puede meter el EPRE", explicó Molina pero dejó claro que el ente sí puede agarrarse del informe para exigir calidad de servicio e inversiones. "Edemsa no ha dicho que no tienen la plata para pagar, solo dicen que fue su decisión no pagar. Dicen que tienen el dinero para hacer frente a la obligación", subrayó.

Ahora el EPRE tiene argumentos para exigir que la distribuidora se ponga al día con el plan de obras, el cual tiene un retraso del 46%.

"Nosotros vamos a seguir controlando para preservar la calidad del servicio para los usuarios", adhirió la mujer que sucederá a Jimena Latorre, actual presidenta del EPRE. "No regulamos lo que hace con sus negocios. Pero sí que la tarifa cobrada a los usuarios les alcanza para hacer de calidad un servicio y prestárselo a todos", finalizó.

Jimena Latorre, presidenta del EPRE, presentó el lapidario informe.

Molina fue subsecretaria de Hacienda hasta el mes de agosto, cuando fue nombrada directora del EPRE. Esta semana se dio a conocer que ocupará la presidencia del ente cuando Jimena Latorre renuncie para desempeñarse como diputada nacional, cargo para el que fue votada en las últimas elecciones.