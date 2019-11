De Vido: "Cristina es la única garantía de que los presos políticos salgamos en libertad"

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró hoy que apoya a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner porque "es la única garantía de que los presos políticos salgamos en libertad".

Desde la cárcel, donde se encuentra detenido por diversas causas de corrupción, el exfuncionario habló de los cambios que se aplicaron a los criterios para las prisiones preventivas. "El dictamen de la Comisión Bicameral parece preparado por el macrismo; lo hacen dos semanas antes de irse este gobierno de corruptos y ladrones que tenemos, lo hacen para proteger a los macristas".

En ese sentido, sostuvo: “Tengo confianza de que (el diputado) Rodolfo Tailhade salga a aclarar que esto es una estafa porque es parte de la Comisión. Si no lo hacen, a partir de hoy ya son cómplices. Lo grave es que el Congreso sea cómplice de Garavano y de la Justicia corrupta que tenemos”, según recogió Clarín.

Julio De Vido "Es muy grave que nuestro bloque haya sido cómplice en sacar un dictamen para favorecer a los delincuentes macristas" @JulioDeVido @TognettiDaniel #SiempreesHoy pic.twitter.com/9MYzPi26Ug — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) November 22, 2019

“Yo estoy detenido hace dos años y todavía no se terminó la auditoría. Hay veinte imputados y el único detenido soy yo. Nunca fundamentaron el riesgo de fuga. ¿A dónde me voy a ir con 70 años, siendo insulino-dependiente, asmático, con hijos y nietos acá? Si me escapara a los cinco minutos estoy en un hospital descompensado, es absurdo. Me quieren poner en pie de igualdad con criminales de lesa humanidad”, agregó en declaraciones a Somos Radio.

A pesar de que se mostró escéptico sobre una posible salida de la cárcel, De Vido contó que si sale, buscaría armar un espacio con "Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Fernando Esteche, Marcelo Parrilli".