El sorpresivo elogio de Milei a Alberto Fernández

El economista liberal Javier Milei sorprendió elogiando al presidente electo, Alberto Fernández, al analizar los problemas financieros que deberá enfrentar el gobierno del Frente de Todos. Si bien aclaró que "detesta al kirchnerismo", el economista calificó a Fernández de "muy inteligente, un gran armador y tremendamente pragmático". De todos modos, Milei reiteró que el país está "al borde de la peor crisis de su historia".

"Hablé varias veces con Alberto y tengo un excelente concepto de él. Es muy inteligente, es un gran armador y es tremendamente pragmático", aseguró Milei durante una entrevista en A24.

Más allá de los elogios, Milei aclaró: "Detesto al kirchnerismo, me parece de las cosas más nefastas de la historia argentina, pero estuvieron 12 años y volvieron. Y que yo elogie a Alberto no quiere decir que lo que dice en economía no sea un disparate. En diciembre me imagino una situación compleja, pero de las que el peronismo puede controlar".

Milei también advirtió sobre los riesgos que encarna la posibilidad de que el Gobierno aumente la base monetaria. "Si Alberto va a emitir es peor que lo que hizo Macri. Cuando emitís, aumentás la oferta de dinero ante una demanda de dinero. Entonces lo que vas a tener es que el poder adquisitivo cae y aumenta la pobreza y la indigencia. La inflación es un problema monetario", consideró el economista liberal.

En este sentido, Milei advirtió que "la economía argentina está al borde de la peor crisis de su historia, es una combinación entre la hiperinflación de Alfonsín, del 1989, y la crisis del 2001. Y es la peor porque la pobreza va a terminar cerca de 40%, pero cuando declares el default abierto, va a llegar a 50% y si te estalla una hiperinflación, vas a ser del 75%".

"El BID hizo un estudio que analiza la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y como es un organismo multilateral y no puede usar términos a la Milei, crearon el término filtraciones. ¿Qué es? Choreo. ¿Sabés cuánto tiene Argentina en choreo? Casi 5 puntos. Tenemos los políticos más ladrones del mundo", concluyó Milei en su particular estilo.