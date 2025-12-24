Ya son nueve los femicidios en Mendoza en lo que va del 2025

Nadia Sosa se sumó a la extensa lista de femicidios tras ser hallada sin vida en su casa en Palmira. Con este ya son 9 los casos en Mendoza durante este año.

Las víctimas de femicidio en 2025: Antonia Falcón, María Alejandra Cuevas, Eliana Speziale y Verónica Magallanes. Abajo: Carla Del Souc, Flora Inés Moyano, Rocío Collado, Sandra Sánchez y Nadia Sosa.

A pocos días de cerrar el año 2025, Mendoza volvió a ser escenario de un femicidio. El macabro descubrimiento del cadáver de Nadia Janet Sosa en su casa de Palmira, San Martín, sumó un caso más a la larga lista de casos. Además, aún se espera que resultados de las pericias forenses esclarezcan otro posible hecho en Maipú.

El crimen de Sosa, perpetrado por Franco Ismael Mancalla, quien se quitó la vida tras ultimar a la víctima, volvió a resonar la palabra femicidio en los medios mendocinos. La mujer fue asesinada en un brutal ataque a golpes y puñaladas.

Con este crimen, ya son nueve los femicidios registrados en la provincia en lo que va del 2025, según un relevamiento de MDZ. A estos se les puede sumar el caso de Gimena Gómez, quien apareció colgada en el taller mecánico de su pareja dentro del distrito de Gutiérrez. Para esclarecer si se trató de un suicidio o un femicidio todavía se esperan los resultados del Cuerpo Médico Forense (CMF).

El femicidio en Palmira El último hecho fatal de violencia de género en la noche de este martes en una vivienda del barrio Belgraron. Allí, los efectivos policiales se encontraron con la macabra escena de los cuerpos de Sosa y su femicida tendidos en el suelo de una de las habitaciones con una abundante cantidad de sangre derramada y un intenso olor a putrefacción.

Las pericias de la Policía Científica constataron que el cuerpo de Sosa presentaba múltiples heridas de arma blanca y varios golpes en el cráneo. Por su parte, Mancalla también contaba con heridas de cuchillo, posiblemente provocadas durante el cruento ataque contra la víctima. De la escena se incautó la presunta arma utilizada en el hecho.