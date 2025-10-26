Una banda de jóvenes armados, algunos menores de edad, intentaron robar una pizzería de Las Heras

Cuatro jóvenes delincuentes, de entre 15 y 22 años, intentaron robar un comercio en Las Heras. Sin embargo, terminaron siendo detenidos poco después.

El intento de robo terminó con la aprehensión de dos jóvenes, un mayor y un menor de edad.

Un grupo de cuatro jóvenes delincuentes, con edades entre los 15 y los 22 años, fueron detenidos en Las Heras luego de intentar robar un local de comida del barrio Portal del Algarrobal durante la madrugada de este sábado. Dos de los implicados fueron imputados por el hecho, mientras los restantes, al ser menores, fueron llevados con sus padres.

El hecho se registró a las 0.15 del sábado, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras, que estaban patrullando la zona, fueron alertados de un intento de robo a punta de pistola en una pizzería ubicada sobre la calle Aristóbulo del Valle.

Intento de robo en Las Heras Al llegar al lugar, los uniformados vieron a cuatro jóvenes saliendo del local en cuestión y al dueño de este saliendo detrás de ellos con un palo en la mano. La víctima denunció a los policías que el grupo intentó robarle.

Además, la empleada del establecimiento relató a las autoridades que dos miembros de la banda se pasaron rápidamente una pistola para descartarla rápidamente en un tacho de basura, con el objetivo de que no fuera visto por los efectivos actuantes. Este testimonio fue clave par dar con el arma de fuego, un revolver calibre 32 con una munición en su interior.

Qué pasó con los jóvenes Con el arma ya secuestrada y los sujetos detenidos, desde la Oficina Fiscal N°1 Las Heras-Lavalle se dictó la imputación, por robo agravado en grado de tentativa, y el traslado del mayor del grupo (22) a la Subcomisaría Iriarte para quedar a disposición de la Justicia.