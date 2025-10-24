Un apuñalado durante un torneo internacional de fútbol infantil en un reconocido predio de Mendoza

Un hombre oriundo de Chile resultó apuñalado en medio de una pelea por un partido entre la Universidad de Chile y la Academia Enzo. Los detalles.

La ceremonia de apertura del torneo que terminó con un apuñalado este viernes en Maipú.

Un hombre fue apuñalado la tarde de este viernes durante una pelea durante un torneo internacional de fútbol infantil que se celebraba en el predio Luna India de Maipú. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima sería de origen chileno, ya que el hecho se produjo en medio de un partido Universidad de Chile y la Academia Enzo de Mendoza.

Testigos revelaron a MDZ que el episodio se produjo pasadas las 18 durante el cruce entre los mencionadas categorías Sub-15 que participan del MCup International, un torneo que se disputa en tres sedes diferentes: Mallorca, España; Florianápolis, Brasil, y Mendoza, Argentina.

2025-10-24 19_10_34-Historias • Instagram El flyer del torno internaciona en las redes sociales. Instagram. La información indica que en medio del partido, la madre de un jugador del equipo chileno sufrió un pelotazo en la cabeza. Eso provocó la furia de su pareja, quien confrontó al jugador del equipo mendocino que pateó el balón.

La pelea que terminó con un apuñalado Acto seguido, intervino también el hijo de la mujer afectada y se inició una fuerte pelea, la cual terminó con uno de los ciudadanos del vecino país herido con arma blanca, de acuerdo con fuentes policiales.

Frente a esa grave situación, efectivos fueron desplazados hasta el predio, que es propiedad del expresidente del Club Godoy Cruz Antonio Tomba José Mansur, donde trasladaron en una movilidad a los sujetos que intervinieron en la riña.