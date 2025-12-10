Trágico accidente en Guaymallén: un repartidor de soda arrolló y mató a una niña de 2 años

El accidente ocurrió en Colonia Segovia. El sodero hacía marcha atrás, en el interior de una finca, y arrolló a la niña de 2 años, quien falleció.

Policías trabajando sobre la camioneta Nissan del conductor que protagonizó el accidente fatal de la niña.

Un trágico accidente desencadenó la muerte de una niña de 2 años y generó conmoción la tarde de este miércoles en Colonia Segovia, Guaymallén. De acuerdo con la información policial, un repartidor de soda a bordo de una camioneta arrolló a la criatura mientras hacía marcha atrás en el interior de una finca.

El siniestro se produjo pasadas las 17 cuando un sodero ingresó para realizar un reparto en la finca Fernández, localizada en calle Milagros del citado distrito. En un momento, el hombre hizo marcha atrás cuando la camioneta Nissan que utiliza para trabajar, sin observar que atrás se encontraba una pequeña identificada como Alison Cataleya Rodríguez.

Así, la criatura fue impactada por el vehículo y sufrió graves lesiones, por lo que fue trasladada rápidamente por el dueño de la propiedad hasta el Microhospital Puente de Hierro, donde médicos constataron su deceso.

La situación del conductor tras el accidente Por su parte, en la escena trabajó personal policial de la jurisdicción y peritos de la Policía Científica, que trabajaron sobra la camioneta del repartidor.