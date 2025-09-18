Tiroteo y robo armado por menores de edad: dos violentos que encendieron las alarmas

San Martín fue escenario de varios violentos delitos. En uno de estos se desató un tiroteo y posterior persecución, mientras que en otro, un grupo de menores asaltaron a un hombre con una pistola falsa y cuchillos. En ambos casos, el personal policial local logró controlar la situación.

El primero de estos hechos involucró a 3 adolescentes de 16 años, quienes intentaron robar el teléfono a un hombre de 48 años mientras caminaba por la calle Lima. Al ser abordado por el grupo de menores, la víctima salió corriendo y entró a un comercio en busca de resguardo mientras esperaba la llegada de los uniformados.

Por su parte, los jóvenes huyeron al interior del barrio Córdoba, pero gracias a las descripciones dadas por la víctima, el personal de UEP San Martin lograron detenerlos luego de patrullar la zona.

Al notar la presencia policial, los menores de edad asaltaron una medianera para intentar huir. Sin embargo, los tres terminaron siendo aprehendidos luego de una breve persecución.

Allí, los efectivos notaron que los menores intentaron descartar un cuchillo serrucho y una réplica de arma de fuego de plástico.

En este caso intervino la Oficina Fiscal San Martín.

Tiroteo y 4 detenidos por cruce de barras

Varios llamados a la línea de emergencia 911 notificaron a las autoridades de un tiroteo en un complejo de monoblocks ubicado en el cruce de las calles Bolaños y Berutti. Al llegar al lugar del hecho se aplicó la aprehensión de los delincuentes y se los identifica.

A partir de esto, se conoce que el tiroteo se habría desatado por una disputa dentro de la barra del club San Martín. La facción denominada "Los chacareros" es la que se habría movilizado para atacar a otra parte de la barra brava del mismo club.

Como resultado, se aplicó la detención de 4 hombres de entre 32 y 39 años.