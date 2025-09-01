Se le incendió la casa y terminó con el 70% del cuerpo quemado

Un hombre se encuentra en estado crítico tras quemarse el 70% del cuerpo luego de un incendio en su casa, en barrio Matheu, de Las Heras. El hecho se produjo este lunes en horas de la madrugada.

Minutos después de las 6 de la mañana, por razones que de momento se desconocen, se desató un incendio en la casa de un hombre que se encontraba solo en el barrio Matheu. Los Bomberos del Cuartel Central y de Guaymallén llegaron para trabajar y apagar las llamas.

Incendio en Las Heras