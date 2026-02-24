Se atrincheró, se prendió fuego su casa y pudieron rescatarlo: el intenso operativo en Godoy Cruz

El hecho ocurrió este martes en la mañana, en Godoy Cruz. El hombre se había desmayado y fue rescatado.

Un intenso hecho se produjo este martes por la mañana cuando un hombre con problemas psiquiátricos se atrincheró en su domicilio y tuvo que ser rescatado en medio de llamas, al iniciar un incendio en su casa. El hombre fue trasladado a un centro asistencial.

La propia familia del hombre llamó al 911 para denunciar la crisis del familiar que tiene trastornos psicóticos. El hecho se produjo este martes a las 8:15, en calle Carlos Gardel al 1.600, en Godoy Cruz. Los efectivos llegaron a los pocos minutos y fueron muy cautos, ya que en la llamada los familiares habían advertido que el hombre se encontraba en su habitación y se había autolesionado.

Incendio Y Hombre Atrincherado En Godoy Cruz La situación pasó a mayores cuando el hombre inició un incendio en su habitación, que generó llamas importantes en el domicilio. Cuando el personal policial ingresó, lo encontraron desmayado y por eso tuvo que ser atendido.

En este caso actuaron el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza. Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz sofocaron el siniestro.