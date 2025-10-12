Robo a punta de pistola y hurto en una casa: dos delincuentes terminaron detenidos en Las Heras

Las calles del departamento de Las Heras fueron el escenario de dos robos y posteriores capturas de los delincuentes involucrados. Para esto, el accionar del personal de diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad fueron clave para dar con los responsables.

Sobre la madrugada del jueves 9, más concretamente a las 4, desde la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras se dio aviso a la Policía de un hurto en una vivienda, solicitando un móvil para hacer frente a la situación.

A la casa, localizada sobre la calle Doctor Moreno, en el barrio Cementista, un sujeto se metió para robar pertenencias de valor. Sin embargo, fue aprehendido por los efectivos presentes en la vía pública, más precisamente en el cruce de 9 de julio y Vicente López.

Miembros de la GUM dieron con una presunta víctima, quien aseguró que el malviviente se metió al garaje de su casa y le sacaron las llaves de su auto. Al palpar al detenido, se encontraron dichas llaves.

Desde la Oficina Fiscal Las Heras se decidió que el sujeto sea recluido en la Subcomisaría Iriarte.

Robo a punta de pistola

Una hora después del primer hecho, a las 5, el personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de un asalto cometido en plena vía pública, entre las calles Moteagudo y Remedios de Escalada, dentro del barrio lasherino de Pellicier.

Allí, dos personas abordaron a un hombre, vecino de la zona, y a partir de amenazas con una réplica de arma de fuego, le sustrajeron la suma de 5 mil pesos. No conformes con esa cantidad, los delincuentes lo siguieron a su casa presionándolo para sacarle más pertenencias de valor.

La víctima logró llamar al servicio de emergencias 911, dando inicio a la intervención policial.

Al llegar los uniformados notaron las presencia de dos sujetos que correspondían con las características aportadas. Cuando se intenta identificarlos, uno de estos se da a la fuga mientras el otro fue rápidamente aprehendido. Tras verificar la zona, los miembros de la UEP hallaron una réplica de una pistola 9mm dentro de una bolsa de naylon.

Siguiendo las directivas aportadas desde la Oficina Fiscal Las Heras, el aprehendido fue trasladada a la Subcomisaría Iriarte y la réplica de pistola fue secuestrada.