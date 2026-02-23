Rescataron a 3 empleados municipales intoxicados en pleno centro de Mendoza

El hecho se registró este mediodía en la esquina de 25 de Mayo y General Paz.

Un operativo de rescate se desplegó este lunes en la Ciudad de Mendoza luego de un accidente que involucró a dos empleados municipales. Los trabajadores cayeron a un pozo ubicado en calle 25 de Mayo al 1590, en la intersección con General Paz. La emergencia generó preocupación por la posible presencia de monóxido de carbono en el interior.

Según la información oficial, personal del Cuartel Central y de Defensa Civil Capital acudió de inmediato al lugar. También se desplazaron dotaciones de Bomberos de la Policía. La zona fue rápidamente acordonada para facilitar las tareas y evitar riesgos a peatones y conductores.

Rescate Ciudad En los primeros minutos del operativo se logró concretar el rescate de una de las víctimas. El trabajador fue extraído del pozo y recibió asistencia en el lugar. En paralelo, los equipos continuaban con las maniobras para garantizar la seguridad y avanzar en la evacuación del segundo hombre.

Rescate Ciudad 2 Las autoridades solicitaron evitar la circulación por el sector mientras se desarrollaban las tareas.