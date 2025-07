Quién es Diego Casanova, "El Matapresos": el terror de las cárceles mendocinas

Su último asesinato ocurrió en 2016, en la cárcel de Almafuerte. La víctima fue Andrés Peñaloza, su compañero de celda. Casanova lo mató con un caño de la cama, golpeándolo en la cabeza hasta matarlo. Su actitud posterior al hecho fue aún más escalofriante, ya que se mostró molesto porque tenía visitas y su ropa estaba manchada de sangre.

Actualmente, Casanova pasa sus días en total aislamiento. No comparte celda, no tiene contacto con otros internos y apenas lo visitan sus padres. La figura del “Matapresos” representa a un hombre cuya violencia no se detuvo con la reclusión, sino que encontró en ella su máxima expresión.