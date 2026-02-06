Quedó detenida la abogada argentina acusada de racismo en Brasil y se complica su situación

El jueves, la Justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Agostina Páez. Ahora, está detenida y podría ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil.

El jueves, la Justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Páez, ya que determinaron que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.

En las últimas horas, se confirmó que la abogada argentina quedó detenida en una comisaría de Río de Janeiro y podría ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu. Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.

El descargo de Agostina Páez Luego del pedido de prisión preventiva, la abogada publicó un video en TikTok donde describió el momento que atraviesa. Aseguró sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, a su entender, se están vulnerando sus derechos, pese a que —según afirmó— se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.