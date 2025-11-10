Nueva jornada del juicio político contra Julieta Makintach: uno de los jueces fulminó a la "Jueza de Díos"

Pasadas las 10 de la mañana, declaró Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro y fulminó a la jueza Makintach. En primer lugar, detalló que la magistrada le trajo muchos problemas durante el juicio y la tildó de “mentirosa” y “manipuladora”.
Según comentó Savarino, cuando un letrado le pidió volver a citar a Verónica Ojeda, él lo consultó con las otras dos juezas y que Makintach, faltándole el respeto, le contestó: “Yo a vos no te escucho. Voy a recurrir a la corte suprema porque vos no podes presidirlo”.
Savarino agregó que Makintach les generó un problema porque quiso cambiar el orden de la votación y que ante la negativa se fue a los gritos. Además, indicó que con la jueza Di Tomasso habían acordado no darle la presidencia del tribunal a Mikintach.
En cuanto al polémico documental, Savarino expresó que Makintach los engañó. El magistrado manifestó que le pidieron explicaciones a Makintach de porque había autorizado a filmar a una persona, a lo que la jueza respondió: “No se preocupen me están filmando a mí”.
Savarino sostuvo que él quería seguir con el juicio oral, pero que el inconveniente era que al apartar a Makintach tenía que venir otro juez y que ninguna de las partes acusadoras quería que el juicio continuará con ese tribunal. Esto se debe a que, no querían que el día de mañana alguien plantee la nulidad y se caiga el juicio.
Por último, ante la pregunta de la acusación sobre si Makintach se jactaba de tener influencias, Savarino respondió: “Si, todo el tiempo. Por eso yo le contesté a mi no vengas a chapear con tus contactos”. Y sentenció: “Nosotros estábamos haciendo un juicio normal y ella estaba haciendo un juicio paralelo”.
10-11-2025 10:32
Quiénes declararán este lunes
La audiencia comenzó a las nueve de la mañana y está encabezada por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Entre los testigos citados para declarar este lunes, se encuentran Jana Maradona, hija de Diego, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando. También fueron convocadas las periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.
Durante el turno de la tarde está prevista la comparecencia de la policía Lucía Salazar; los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola; además de tres efectivos de la Policía de San Isidro, todos citados por la parte acusadora.
07-11-2025 15:48
El insólito motivo por el que se levantó la audiencia
Pasadas las 15 horas, comenzó a declarar Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro. En medio de la declaración del juez, se volvió a cortar la luz. Minutos después, volvió.
Sin embargo, se vivió una insólita y cómica situación cuando empezó a caer una catarata de agua, proveniente de la boca del aire acondicionado, sobre la cabeza del testigo. Finalmente, las autoridades del jury optaron por suspender la jornada.
07-11-2025 13:03
Un testigo declaró y complicó a Makintach
Este mediodía, José Ignacio Amallo, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 1 de San Isidro, declaró y reveló nuevos detalles acerca del documental “Justicia divina”.
En primer lugar, detalló que en el guión del documental estaba explícito que eran 6 capítulos, con los títulos y la duración de cada uno. Además, en este, se dejaba en claro que la jueza Mackintach iba a ser la protagonista de la serie.
“Cuando veo el video de la jueza entrando un domingo a los tribunales con 6 personas, me pregunté ¿Cómo se prestó a esto? Pero analizando todo, me doy cuenta de que no se prestó, sino que era parte de eso”, expresó Amallo. Y sentenció: “Al ver todo el material no puedo dudar que no solo fue la protagonista sino que también fue la productora del mismo”.
Por otro lado, señaló que Juan Manuel D Emilio y María Lía Vidal registraron la obra, con el fin de comercializarla.
07-11-2025 10:42
Qué declaró el primer testigo
Pasadas las 10 de la mañana, declaró Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro. Ante la pregunta de la querella de cómo la jueza Mackintach se incorporó al juicio por la muerte de Maradona, Introzzi detalló que la magistrada se ofreció por escrito para integrar el TOC N°3.
Introzzi señaló que, tras el escándalo por el documental, tuvo un fuerte cruce con la jueza y le dijo que “había perdido la nobleza y que le recomendaba renunciar”. En cuanto a la grabación del documental un día domingo en el interior del tribunal, el juez Introzzi sentenció: “No se puede entrar y armar un set de filmación en un tribunal”.
07-11-2025 10:18
Arrancó la segunda jornada del jury
A diferencia de la jornada del jueves, Makintach ingresó al establecimiento por la puerta principal. En las primeras horas de la mañana, se cortó la luz, pero lograron restablecerla con un grupo electrógeno.
Se esperan que declaren los fiscales Carolina Asprella y José Ignacio Amallo (miembros de la UFI número 1 de San Isidro que investigan a Makintach en la causa penal) y Cosme Iribarren (el otro fiscal de la causa Maradona). A su vez, la lista continúa con sus colegas, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), la maquilladora Fabiana Molina Zuviria y Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro.
06-11-2025 15:49
Qué declaró la jueza Makintach
Tras el testimonio de la oficial Romero, Makintach declaró y sostuvo que no deja de hacerse responsable y que está pagando un precio carísimo. A su vez, expresó que no logra entender cómo está puesta en tela de su juicio su imparcialidad.
La magistrada negó conocer a la productora del documental. Según señaló, a la única que conoce es a una amiga de ella que le presentó a un escritor maradoniano. Además, indicó que les comentó a su colegas del tribunal sobre que una amiga de ella quería hacer un documental sobre Maradona y según Makintach, todos estaban de acuerdo.
06-11-2025 14:55
Declaró el segundo testigo
Tras una hora y media de cuarto intermedio, declaró la oficial Mailen Itatí Romero, quien vigilaba la sala del debate donde se llevó a cabo el juicio por la muerte de Maradona.
La oficial detalló que el primer día del juicio, la jueza le dijo que iban a ir dos amigos de ella. A una de las personas la hizo entrar al edificio, hicieron una recorrida por el recinto y luego, la llevó al despacho de la jueza. Según indicó Romero, en el despacho, Makintach y las otras dos personas hablaron de cómo iba a ser la grabación.
Luego de que explotó el escándalo por el polémico documental, la oficial manifestó que la jueza Makintach estaba “mal” y “angustiada”, y que le decía a todo el personal del tribunal que ella no tenía nada que ver con Maradona.
06-11-2025 13:40
El tenso cruce entre Makintach y la presidenta del jury
En el cierre de la declaración del fiscal Ferrari, la jueza Makintach le dijo a su abogado, Darío Saldaño, que pida tener un careo con el fiscal. La presidenta del jury, Hilda Kogan, lo escuchó y le contestó que en este tipo de jurys no existen los careos.
06-11-2025 13:00
Qué declaró el primer testigo
El primero en declarar fue el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. Pero como la votación quedó 2 a 1, se logró posponer a marzo.
Por otro lado, señaló que los que estaban filmando el documental no figuraban en el registro de personas acreditadas para ingresar a la audiencia y que en todo momento negaron tener algún tipo de vínculo con la jueza.
Cuando le consultaron sobre la reacción de Makintach cuando pasaron el trailer del documental, Ferrari reveló que la magistrada negó varias veces que era ella y mencionó que había participado de una entrevista, desconociendo que se trataba de un documental.
06-11-2025 11:06
Así llegaba Makintach a su jury de enjuiciamiento
En un documento visual exclusivo de MDZ, se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.