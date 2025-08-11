"Nadie se espera encontrar una cosa así": el testimonio del albañil que encontró los restos de Diego Fernández

El trabajador que encontró los huesos en la propiedad de Coghlan contó detalles del hallazgo, la reacción de la policía y cómo se enteraron los vecinos.

El albañil relató el momento en el que encontró los hueso de Diego Fernández

Después del escalofriante descubrimiento de los restos de Diego FernándezLima, que falleció en 1984, en la ex casa de Gustavo Cerati, en Coghlan, el albañil que los halló habló ahora sobre el momento en que se dio cuenta de que eran restos humanos. El hallazgo ocurrió el pasado 20 de mayo.

"Me dio escalofríos", empezó diciendo Cristian, uno de los albañiles que encontró los huesos de la víctima, en declaraciones a TN Central. Este martes fue citado a declarar ante la fiscalía como testigo del caso.

Además, contó la ubicación de los mismos: "Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía", explicó. A su vez, remarcó que “los huesos estaban casi pegados a la medianera".

El momento en que el albañil se dio cuenta que eran restos humanos Luego agregó: "Me di cuenta enseguida de que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así".

Cristian continuó relatando cómo se dio el descubrimiento de los restos: "Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba".