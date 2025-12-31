LISTA Los cinco casos policiales que sacudieron a Mendoza en 2025

El año 2025 fue marcado por distintos hechos policiales que conmocionaron y generaron alerta en Mendoza. Enfrentamientos entre grupos armados, una tendencia creciente en torno a los femicidios y casos que captaron la atención a nivel nacional como el abusador bautizado como el "Chacal de Las Heras" y la niña armada en una escuela de La Paz , sacudieron a la provincia.

A continuación repasamos uno por uno los casos más resonantes en los últimos doce meses en la provincia.

Los enfrentamientos entre grupos armados en Mendoza suelen estar motivados por el control del territorio en barrios marginales para establecer allí la venta de estupefacientes. A esto se le suman conflictos entre jóvenes de las barriadas que al portar armas de fuego terminan en tiroteos con heridos o asesinatos.

El primero de estos casos registrados en el 2025 tuvo lugar el 5 de mayo dentro del asentamiento Castro, ubicado dentro de Guaymallén. Allí, un chico de 19 años recibió tres balazos mientras jugaba al fútbol.

El episodio tuvo lugar minutos después de las 18, cuando la víctima se encontraba jugando con amigos en un descampado ubicado frente a la villa del distrito de Jesús Nazareno. Hasta ese lugar llegaron dos sujetos, uno de los cuales sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los jóvenes, hiriendo de gravedad al chico, identificado después como Agustín Mercado.

Todo desembocó en una pueblada de los vecinos en contra de los autores del tiroteo, lo que terminó en un megaoperativo policial semanas después, que contó con 25 allanamientos, seis personas detenidas y el secuestro de drogas y armas de fuego.

asentamiento castro allanamiento (25).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pocos días despues, concretamente el 20 de mayo, otro tiroteo de estas características se perpetró en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Este tubo como resultado el asesinato de Víctor Joel "Charango" Méndez Calivar, de 26 años, quien recibió el impacto de un plomo en la cabeza y otro en el pecho, quedó con muerte cerebral y falleció horas después en el Hospital Central.

El hecho de sangre ocurrió a las 21.40 de dicha fecha. Sobre el ataque, vecinos de la barriada apuntaban contra una banda delictiva con base en el barrio Tres Estrellas, liderada por tres hermanos de apellido Castillo, que según esta versión, sería una banda que protagonizando enfrentamientos a tiros contra algunos grupos de jóvenes de La Gloria.

La víctima se trataba de un barrabrava y vinculado a la familia Aguilera, que históricamente ha liderado la facción más violenta de la hinchada del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

Meses pasaron para que un nuevo caso de este tipo volviera a encender las alarmas de los efectivos policiales en Mendoza. En esta oportunidad, a principios de diciembre, la zona marcada por las detonaciones y la sangre fue el distrito de La Favorita en Ciudad.

Este hecho tuvo como víctima a un reconocido delincuente juvenil de la zona, Esteban González Vega (19), más conocido en las calles como el Lumpa, quien fue baleado el miércoles 3 de este mes, por jóvenes con los que mantenía un conflicto previo, según surgió en la investigación.

El hecho fue alertado sobre las 2.30 a partir de un desesperado llamado a la línea de emergencias 911, que describió que, en el cruce de las calles Aliar y Pablo Neruda, El Lumpa había sido atacado por dos sujetos que se dieron a la fuga tras dispararle en la cabeza mientras la víctima circulaba por las calles del distrito en su motocicleta. Sin embargo, un testigo del ataque relató a MDZ que González Vega intentó dispararle primero a sus agresores.

Todo esto ocurrió en el contexto de un conflicto entre dos facciones en esta parte de la capital provincial, las que hace tiempo vienen protagonizando sangrientos enfrentamientos desde comienzos de 2023. Desde ahí los sabuesos pusieron el ojo sobre dos familias: los Ortubia y los Vega.

PORTADA Lumpa Vega Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa, fue baleado en La Favorita y se encuentra grave.

A penas días después se dio el último de estos casos en la provincia, donde una niña de 11 años terminó siendo baleada durante un feroz tiroteo en el barrio 8 de Abril, Las Heras.

Según fuentes policiales revelaron, alrededor de las 21 del domingo 14 se notificaron abundantes detonaciones de arma de fuego en el interior de la barriada ubicada hacia el noreste de la rotonda de Los Bomberos, a escasos metros del coqueto complejo privado residencial La Bastilla.

Personal de Cámaras verificó que cinco sujetos con prendas oscuras estaban realizando disparos de arma de fuego sobre calle Valle de Las Leñas, motivo por el que uniformados fueron desplazados hacia ese sector. Durante en el tiroteo salió herida una menor de edad que quedó en medio del enfrentamiento entre dos facciones. Este fue el último de una serie de hechos desencadenados por una guerra de bandas en la zona de este barrio, y que se extiende a alrededores del área de El Challao.

Megasecuestro de cocaína

Este año también tuvo lugar un histórico operativo contra el narcotráfico en la provincia. Como resultado se secuestraron más de 90 kilos de cocaína distribuidos en 92 ladrillos.

La intervención fue efectuada en los últimos días del mes de noviembre. Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia federal y se realizaron en viviendas de Maipú y Guaymallén, siguiendo una línea de trabajo que llevaba meses. “Es histórico, porque es el procedimiento exitoso más grande de la historia de Mendoza con esta coordinación”, afirmó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus.

Además de la gran cantidad de estupefacientes incautados, en estos inmuebles se hallaron 138.138.910 de pesos en efectivo, además de 80.750 dólares y 227.000 pesos chilenos.

operativo cocaína maipú

Fuentes policiales resaltaron a MDZ lo inusual de un secuestro de droga de estas magnitudes, ya que, normalmente, en los allanamientos a puntos narcos en Mendoza suelen encontrase cantidades mucho menores.

A raíz de este megasecuestro de cocaína, se avanzó con la investigación en contra de quien sería una de las cabezas de la presunta organización narco que operaba en las partes del Gran Mendoza. Se trata de Héctor Miguel Murillo Tolaba, un salteño que lleva varios años asentado en Mendoza junto a su familia.

Portada Murillo Tolaba Héctor Miguel Murillo Tolaba, el principal apuntado en la investigación narco que lidera la PCN. (Se pixela el rostro porque aún no ha sido imputado) MDZ.

Pese a que la pesquisa tiene más de una treintena de sospechosos identificados, el hombre de 36 años y su cónyuge, identificada como Sandra Nievas, se encuentran fuertemente complicados en el expediente que lidera la fiscal federal Patricia Santoni, agrega la información judicial.

El macabro caso del Chacal de Las Heras

Un caso que conmocionó, no solo dentro de la provincia, sino en todo el país, fue el del abusador bautizado como "el Chachal de Las Heras".

El mediodía del lunes 5 de mayo se transformó en una pesadilla para una joven mendocina que regresaba de cursar en la universidad. Tras subir a un colectivo en el centro, la chica se bajó cerca de las 13 en la intersección de la ruta 40 y calle San Ramón, y desde allí debía regresar caminando a su domicilio en citado distrito lasherino. Sin embargo, durante ese trayecto fue interceptada por Víctor Rodríguez Ceballos, quien la obligó a ingresar a su vivienda por la fuerza, de acuerdo con la investigación.

Allí, la retuvo contra su voluntad durante varias horas y la sometió sexualmente, agrega la reconstrucción, Hasta que logró escapar y pedir ayuda.

image Víctor Rodríguez Ceballos, más conocido como el "chacal" de Las Heras.

Al identificar al presunto autor de la gravísima agresión sexual, los detectives constataron que Rodríguez Ceballos ya contaba con un pedido de captura vigente en el marco de la causa del abuso sexual de sus dos sobrinas, de 6 y 7 años, denuncia que había sido radicada en noviembre del año pasado. Es decir, al momento de perpetrarse el rapto contra la joven estudiante, el hombre ya llevaba seis meses viviendo en la clandestinidad.

Días más tarde, el 15 de abril, tras una semana de intensa búsqueda, el sospechoso fue capturado por personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual, de Investigaciones, y quedó a disposición de la Justicia. Casi dos meses después, le dictaron la prisión preventiva.

Tras su detención, el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora imputó al hombre de 50 años, sospechado de abusar de tres sobrinas y raptar a una estudiante en El Borbollón.

Preocupante aumento de femicidios

Este año también estuvo fuertemente marcado por una preocupante tendencia al alza de los femicidios con respecto al año pasado. En total, durante el transcurso del 2025 se perpetraron 8/9 femicidios dentro de la provincia de Mendoza, lo que es altamente llamativo comparando con los datos del 2024, en donde se registraron 5 casos.

El primero de estos fue el caso de Antonia Falcón (60), hallada el 29 de enero en el barrio San Vicente II, Guaymallén. Fue estrangulada e incinerada. Por este crimen fue imputado Damián Orozco Espejo, quien era su inquilino.

image Las víctimas de femicidio en 2025: Antonia Falcón, María Alejandra Cuevas, Eliana Speziale y Verónica Magallanes. Abajo: Carla Del Souc, Flora Inés Moyano, Rocío Collado, Sandra Sánchez y Nadia Sosa.

Desde entonces las noticias de hechos similares no se detuvieron, llegando a la alarmante cifra mencionada. Aquí el listado de mujeres asesinadas en Mendoza durante el 2025:

Antonia Falcón (60) , hallada el 29 de enero en Guaymallén. Fue estrangulada e incinerada.

María Alejandra Cuevas (48) , desaparecida a fines de enero y encontrada asesinada el 12 de febrero en Las Heras.

Eliana Speziale (44) , asesinada el 17 de febrero en Junín.

Verónica Magallanes (49) , víctima de un incendio intencional el 17 de marzo en Ciudad. Su hijo Mariano (32) también murió.

Carla Janet Del Souc (27) , apuñalada el 30 de marzo en Rivadavia por su expareja.

Flora Inés Moyano (60) , hallada el 27 de julio en Las Heras. Su pareja, con salidas transitorias de la cárcel, quedó imputado.

Rocío Maribel Collado (30) , asesinada en agosto en Godoy Cruz. Su expareja, Yamil Yunes, es el principal sospechoso.

Sandra Norma Sánchez (57) , asesinada en septiembre en Guaymallén.

Nadia Janet Sosa (35), víctima de un brutal ataque en Palmira, San Martín.

Niña armada en la escuela de La Paz

El miércoles 10 de septiembre no fue un día cualquiera en Mendoza. Durante la mañana de esta fecha, una niña de 14 años entró a su colegio con una pistola en el pueblo de La Paz.

Ocurrió en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco donde la alumna fue a la escuela con el arma reglamentaria de su padre, que ejercía como policía de la provincia de San Luis, en este establecimiento la menor disparó al aire y al piso, para luego atrincherarse en una de las aulas. Tras esto se activó el protocolo para casos de alta crisis, desencadenando en un intenso operativo de los efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

image La alumna tiene 14 años e ingresó a su escuela en La Paz con un arma de fuego.

Además del importante despliegue de las fuerzas, la situación no solo conmocionó al pueblo, o a la provincia, sino que todo el país se hizo eco de la noticia.

No obstante, las secueslas del hecho quedaron casi integramente en La Paz. Allí, una vez que se calmó la situación en el colegio, el foco se ubicó en el shock de los vecinos de la comunidad. "Acá nunca pasa nada", fue lo primero que dijo una angustiada madre a MDZ. "Uno nunca piensa que algo así podía pasar, menos acá", insistió a metros del hospital local, Arturo Illia.

Semanas despues del día donde ocurrió todo, la niña fue dada de alta luego de ser asistida y acompañada psicologicamente por profesionales del área, debido al impacto que puede tener en una niña protagonizar un hecho de tales magnitudes.