Le robaron las patentes de la camioneta a una mujer en el aeropuerto de Mendoza

Una seguidora de MDZ contó que le sustrajeron las dos chapas patente de su camioneta mientras estaba estacionada en el aeropuerto internacional de Mendoza . La denuncia generó preocupación por la seguridad del predio.

El hecho ocurrió entre el jueves 7 y el viernes 8 de agosto, cuando la conductora dejó su vehículo en la playa de estacionamiento del aeropuerto para viajar a Buenos Aires por trabajo. Al regresar, descubrió que le faltaban las dos patentes: la delantera y la trasera.

La camioneta estaba ubicada en la última fila techada, en el sector izquierdo frente al ingreso principal del aeropuerto . Según relató, pagó $56.000 por el servicio y se encontró con el robo pese a la presencia de cámaras y control de acceso.

El hurto de patentes suele estar vinculado a su uso para encubrir otros ilícitos, como el disfraz de vehículos robados o su utilización en delitos de tránsito. La víctima advirtió que este tipo de hechos no solo genera un gasto económico, sino también un riesgo mayor para el propietario.

La estadía del vehículo le costó $56.000 a la persona que sufrió el robo.

En este caso, las dos chapas desaparecieron sin que hubiera registro de ingreso o salida sospechosa por parte del personal de seguridad.

Antecedentes de inseguridad en el mismo predio

Aeropuerto de Mendoza vuelos pasajes de avion turismo turistas (2).JPG El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de El Plumerillo, pese a las cámaras y control de ingreso. Santiago Tagua/MDZ

La mujer reveló que el año pasado ya había sufrido el robo de la rueda de auxilio en el mismo estacionamiento, aunque entonces no realizó la denuncia. Esta vez decidió acudir a la Policía y dejar constancia formal del hecho.

Su testimonio fue difundido por MDZ Radio, donde cuestionó la efectividad de la vigilancia en un espacio que los usuarios consideran seguro por su control de ingreso. Actualmente, el estacionamiento del aeropuerto cuenta con una garita de ingreso y cámaras distribuidas en distintos sectores. Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre el nivel de seguridad en sitios que se presentan como “seguros” y que tienen tarifas elevadas por su servicio.