Le robaron la moto cuando fue a entregar un pedido: violento asalto a delivery en Ciudad

Un delivery de 22 años fue sorprendido por dos ladrones cuando estaba entregando un pedido. Le robaron su moto.

El robo de una moto se cometió en las calles del barrio San Martín, Ciudad de Mendoza, durante la noche de este miércoles. La víctima, un joven delivery de 22 años, se había desplazado a la zona para entregar un pedido de comida.

El asalto fue registrado por las autoridades policiales sobre las 22.30 a partir de un llamado a la línea de emergencias 911.

Cómo fue el robo de la moto Según marcó la reconstrucción de los efectivos, la víctima del hecho llegó por medio de su motocicleta a la puerta de una vivienda de la popular barriada capitalina para entregar un pedido de comida.