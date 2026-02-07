Las Heras: una mujer fue encontrada muerta y su pareja estuvo días junto al cuerpo
El hecho sucedió en el Barrio Santa Teresita de Las Heras. La mujer llevaba varios días fallecida y el alerta lo dieron los vecinos.
Una mujer adulta mayor fue encontrada fallecida este viernes en el barrio Santa Teresita, de Las Heras, y junto a su cuerpo estuvo varios días su pareja.
El hecho llegó a las autoridades policiales por el alerta de los vecinos. Según indicaron, las dos personas llevaban varios días sin ser vistos y, ante la presencia de un fuerte olor en el lugar y sin movimientos en la vivienda, decidieron avisar a los efectivos de seguridad.
Cuando arribaron a la zona, el personal policial se encontró con la mujer muerta y un hombre a su lado, con pocos signos vitales.
La investigación por la muerte en Las Heras
Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que el deceso se dio por causas naturales, ya que no se observaron signos de violencia ni indicios de forzamiento en los accesos a la vivienda.
Por este motivo, continúa la investigación para conocer las causas de la muerte.