Las Heras: un hombre de 70 años murió apuñalado en el interior de una vivienda

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en el barrio Las Viñas de Las Heras. Una mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 70 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este jueves 1 de enero en el departamento de Las Heras, según informó el Ministerio de Seguridad. El violento episodio ocurrió alrededor de las 4.22 en el interior de una vivienda del barrio Las Viñas, ubicado en el citado departamento.

La víctima fatal fue identificada como Antonio Ramírez, quien fue hallado con una grave herida de arma blanca en el tórax. De acuerdo con el parte oficial, efectivos policiales fueron alertados por vecinos mientras patrullaban el sector y se dirigieron de inmediato al domicilio situado sobre calle Pilcomayo.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el hombre se encontraba gravemente herido y solicitaron la presencia urgente del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Minutos después, el profesional médico a cargo de la ambulancia confirmó el fallecimiento, producto de “una herida de arma blanca en tórax, costado izquierdo”.

Investigación y detención de una sospechosa En el lugar del hecho, el personal policial logró el secuestro de un cuchillo tipo carnicero con manchas hemáticas, el cual quedó incorporado como elemento de prueba. Además, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial en averiguación de los hechos.

De acuerdo con información oficial, el hombre registraba antecedentes penales por hechos contra la propiedad ocurridos entre 2005 y 2009, entre ellos causas por robo y hurto en grado de tentativa, además de un expediente por encubrimiento.