Jury contra Julieta Makintach: así llegaba Giannina a los tribunales

Qué declaró el dueño de la productora del documental

Pasadas las 9 de la mañana, declaró José Maria Arnal Ponti, dueño de la productora “La Doble”, la cual llevó adelante el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.

En primer lugar, indicó que dicho material audiovisual era sobre la vida de la jueza del caso Maradona. “El proyecto es muy interesante desde lo audiovisual, es un juicio muy relevante y nosotros teníamos llegada a la jueza”, manifestó.

José Maria Arnal Ponti - documental Maradona José Maria Arnal Ponti, dueño de la productora “La Doble”. José Luis Carut - MDZ

Además, detalló que invirtieron 7 millones de pesos en el documental. Ponti señaló que no iban a financiarlo todo, sino que “la idea de hacer un tráiler era para salir a buscar financiamiento con productoras más grandes como Netflix u otra plataforma”.

Por último, reveló que la jueza estaba al tanto del documental. “Si, me consta que estaba al tanto porque me lo dijeron María Lia (amiga de Makintach) y D’Emilio (el escritor maradoniano)”, sentenció.