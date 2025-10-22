Julieta Silva fue condenada a prisión domiciliaria tras confesar que golpeó a su expareja

La condena, alcanzada por juicio abreviado, se corresponde con una pena de 9 meses por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

El caso en contra de Julieta Silva llegó a su fin este miércoles cuando, a partir de un juicio abreviado, la sanrrafaelina fue condenada a 9 meses de prisión domiciliaria tras confesar que golpeó a su expareja, Lucas Adrián Giménez. Sin embargo, de esta misma forma, se la sobreseyó de las acusaciones más graves.

Así, la mujer que, fue condenada por la muerte de Genaro Fortunato en 2017, se mantendrá bajo arresto domiciliario.

Los detalles de la condena La condena acordada por las partes fue homologada por el juez de ejecución Claudio Gil en la Sala 1 de San Rafael, luego de escuchar la confesión de Silva durante casi dos horas de audiencia. Además, se la declaró reincidente en relación con la pena establecida.

A pesar de ser condenada, el acuerdo del juicio abreviado también supuso que la mujer sea sobreseída de la acusación por los delitos de privación ilegítima de la libertad y desobediencia, por los que estuvo imputada.

La estrategia de la defensa para llegar a este desenlace ya había sido anunciada con anterioridad: "No hay evidencia de privación de libertad ni de lesiones; lo que existe es una relación conflictiva y un relato construido a partir de percepciones personales", dictaba parte de un documento judicial entregado por los abogados defensores.